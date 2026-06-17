Nico Solabarrieta se quiebra al recordar quiebre con Guarén: "Lo único que hice fue dedicarme a carretear, lo admito"

17 jun. 2026 - 16:31 hrs.

El capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 traerá una de las confesiones más crudas y dolorosas del reality de Mega. Nicolás Solabarrieta le contará a Valentina "Guarén" Torres cómo vivió realmente el proceso tras la ruptura, en una conversación que no dejará a nadie indiferente.

La Confesión Más Dura del Encierro

Solabarrieta no escatimó en detalles al describir cómo enfrentó el quiebre: "Estaba ahogando mis penas en carretes, la recontra cag… Nunca lo había hecho. Esta pena me pegó tan fuerte que lo único que hice fue dedicarme a carretear, lo admito. Fue la primera vez que no supe manejar la situación porque sabes lo enamorado que estaba de ti".

El exfutbolista reveló que enfrentó ese proceso completamente solo: "Estaba solo en mi departamento, donde nosotros convivimos casi dos años, era un cúmulo de recuerdos y emociones, lo evadí de la peor manera posible. Estuve con psicólogo, con psiquiatra, por primera vez en mi vida tomé antidepresivos porque no me lograba estabilizar".

"El Que No Hayamos Podido Tener Otra Conversación También Me Sepultó"

Nico también apuntó a algo que lo marcó tanto como el quiebre mismo: la falta de cierre. "No tenía contención familiar, sí obviamente un mensaje, pero nunca traté de hablar nada con mi familia porque no quería involucrar a nadie más. Y el que no hayamos podido tener otra conversación también me sepultó", confesó el participante de Volverías con tu ex? 2.

El contexto de la confesión llega en la actividad de las suegras, donde la propia madre de Guarén reconoció los lindos momentos de la relación de su hija con Nico, aunque pidió que ambos intenten un término amigable y pasen la página.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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