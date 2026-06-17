Mateucci provocó a Claudio Rojas todo el día en Volverías con tu ex? 2 y el abogado le lanzó jugo en el karaoke

17 jun. 2026 - 15:31 hrs.

La convivencia entre Luis Mateucci y Claudio Rojas llegó a su punto de quiebre en el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2. El argentino comenzó el día provocando al abogado y no paró hasta que Rojas perdió la paciencia en plena actividad de karaoke.

Un Día Entero de Provocaciones

Todo comenzó cuando Mateucci empezó a molestar a Claudio Rojas insinuando que quería conquistar a Hurubachi Pardo. Las burlas se mantuvieron durante todo el día dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2. Rojas le advirtió con claridad que solo le aguantaría hasta la tercera.

El Estallido en el Karaoke

La tercera llegó en la actividad de karaoke. Cansado de las provocaciones, Claudio Rojas le lanzó jugo a Mateucci frente a todos sus compañeros del reality de Mega. La reacción del argentino fue inmediata: "¿Qué te crees boludo?, ¿te pensás que sos macho por tirar jugo?, le tiraste a la Nicole, agresivo, viejito boludo".

Rojas, consciente de lo que había hecho, reaccionó de manera inesperada: "Yo me voy, en serio", dijo, y acto seguido se arrodilló ante Tonka Tomicic para pedirle disculpas por el incidente.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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