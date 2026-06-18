Mateucci le dijo a Claudio Rojas que Hurubachi "podría ser novia mía" y desató el escándalo en Volverías con tu ex? 2

18 jun. 2026 - 10:54 hrs.

Ya sabíamos que Claudio Rojas le lanzó jugo a Luis Mateucci en el karaoke del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2. Pero el detonante real del estallido había ocurrido horas antes, con una frase del argentino que encendió la mecha desde el principio.

La frase que lo desató todo

Todo comenzó cuando Mateucci le comentó a Claudio Rojas lo bonita y madura que encontraba a Hurubachi Pardo, la expareja del abogado dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2. Y lo remató con una frase que Rojas no estaba dispuesto a tolerar: "Podría ser novia mía".

El abogado respondió de inmediato: le aseguró que Hurubachi nunca se interesaría en él "porque le causa rechazo", y luego fue más lejos: "Chanta, manipulador, y desde que te vi tratar a la Luli te encuentro agresivo y violento".

Un día entero de provocaciones hasta el estallido

Lejos de bajar el perfil, Mateucci usó el intercambio como combustible y estuvo burlándose de Claudio Rojas durante todo el día. La paciencia del abogado llegó a su límite en la actividad del karaoke: primero se acercó a advertirle que parara, y cuando Mateucci siguió, le lanzó el jugo del vaso frente a todos sus compañeros de Volverías con tu ex? 2.

La reacción del argentino fue instantánea: "¿Qué te crees boludo?, ¿te pensás que sos macho por tirar jugo?, le tiraste a la Nicole, agresivo, viejito boludo". Claudio, consciente del escándalo, dijo "Yo me voy, en serio" y se arrodilló ante Tonka Tomicic para pedirle disculpas. La animadora le respondió que no era necesario y le pidió que se sentara y continuara en la actividad.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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