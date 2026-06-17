Oriana Marzoli habló sin filtro sobre Luli Moreno y Mateucci en Volverías con tu ex? 2: "Le gustan todos mis novios"

17 jun. 2026 - 21:12 hrs.

La confirmación de Luis Mateucci y Nicole "Luli" Moreno como dupla en Volverías con tu ex? 2 generó reacciones de todos lados, pero ninguna tan comentada como la de Oriana Marzoli. La española, expareja del argentino y ganadora junto a él de la primera temporada del reality de Mega, no se guardó nada en el programa react del encierro.

Oriana ya lo Sabía: "Le dije qué asco, ¿Qué haces?"

En el react del reality, Oriana reveló que Mateucci le había contado sobre su romance con Luli antes de que se confirmara públicamente su participación en Volverías con tu ex? 2. Su reacción inicial fue directa: "Le dije '¿qué asco, qué haces?'". Sin embargo, se apresuró a aclarar el sentido de sus palabras: "No quiero que se malinterprete, créeme que nadie lo está malinterpretando. No odio a esta mujer, jamás la he odiado. Nunca ha sido una enemiga para mí. Porque para ser mi enemigo tienes que estar a la altura, por lo menos intelectualmente hablando".

"A Luli le gustan todos mis novios"

Lo que más llamó la atención fue cuando Oriana conectó el romance de Luli con Mateucci con una situación anterior: la relación de Nicole con Facundo, otro exnovio de la española. "A Luli le gustan todos mis novios en verdad. Ya van dos, ya van dos. Menos mal que Facundo no puede entrar, está lesionado", lanzó Oriana entre risas.

Sobre por qué la combinación le pareció extraña, Oriana fue clara: "No me pegan en lo absoluto. A Luis le gustan las tías con mucho carácter, ¿sabes? Y no, o sea, no me pegan".

La Puerta Abierta con Mateucci

Más allá de las bromas sobre Luli, Oriana dejó entrever que su relación con Luis Mateucci nunca se cerró del todo. "Nunca se ha cortado la relación del todo, jamás. Es que eso es lo complicado, porque nunca se dejó por falta de amor, sino por la distancia y porque sentía que me faltaba que él diese un paso más en un tema de compromiso, de visión a futuro", explicó la española.

Y ante la pregunta de si le daban ganas de visitar Perú —donde se graba Volverías con tu ex? 2— Oriana no cerró la puerta: "Seguimos hablando, no sé para qué lo hemos dejado si seguimos hablando".

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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