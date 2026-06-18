Guarén admitió en Volverías con tu ex? 2: "Yo sí te he gritado" tras la dolorosa confesión de Nicolás Solabarrieta

18 jun. 2026 - 09:52 hrs.

La conversación más intensa del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 llegó cuando Nicolás Solabarrieta le contó a Valentina "Guarén" Torres todo lo que vivió tras el quiebre: psiquiatra, antidepresivos y carretes para evadirse. Pero fue el cierre de esa conversación, con una admisión de Guarén, lo que dejó a todos sin palabras.

La confesión de Nicolás

Solabarrieta fue más crudo que nunca al describir cómo enfrentó el quiebre: "Estaba ahogando mis penas en carretes, la recontra cag… Nunca lo había hecho. Esta pena me pegó tan fuerte que lo único que hice fue dedicarme a carretear. Estuve con psicólogo, con psiquiatra, por primera vez en mi vida tomé antidepresivos porque no me lograba estabilizar. Y el que no hayamos podido tener otra conversación también me sepultó".

La respuesta de Guarén: "Yo sí te he gritado"

Tras escucharlo, Guarén reflexionó sobre lo que vivieron juntos y fue honesta sobre su propio rol en la relación: "No supimos manejar bien ninguna situación. Sé que depende de nosotros cómo enfrentemos nuestra convivencia acá, nuestros conflictos, y que la única forma va a ser con comunicación, porque si nos empezamos a evitar o a gritar no vamos a llegar a nada".

Fue entonces cuando Nicolás le recordó algo: "Tú sabes que yo jamás te voy a gritar, nunca te he gritado y nunca lo voy a hacer". La respuesta de Guarén llegó simple y directa: "Yo sí te he gritado". Una admisión que cerró la conversación más honesta que ha tenido esta dupla dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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