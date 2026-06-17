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Álvaro Ballero se quiebra cantándole a Ludmila en Volverías con tu ex? 2: "Me dediqué a perderte"

El momento más emotivo del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 llegó de la mano de Álvaro Ballero. Durante la actividad de karaoke del reality de Mega, el comunicador eligió cantarle a Ludmila Ksenofontova "Me dediqué a perderte", de Alejandro Fernández, y no pudo terminar sin quebrarse.

La canción que los define

La elección de Ballero no fue al azar. El propio comunicador explicó el significado que esa canción tiene para él: "Esta canción, cuando nos separamos me fui a la casa de mis papás, a Limache, y en Spotify la puse como número uno y la repetía todo el rato. Es nuestra canción y cuando me la pasaron, la leí y me dio mucha pena porque salen cosas que son muy propias de nuestra relación", expresó con la voz quebrada al terminar de cantar en Volverías con tu ex? 2.

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Un encierro cargado de emociones

El momento de Ballero se suma a una noche intensa dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2, donde también Nicolás Solabarrieta reveló haber tomado antidepresivos tras el quiebre con Guarén, y Claudio Rojas perdió la paciencia con Mateucci lanzándole jugo en pleno karaoke. Emociones a flor de piel en todos los frentes del reality de Mega.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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