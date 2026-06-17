Álvaro Ballero se quiebra cantándole a Ludmila en Volverías con tu ex? 2: "Me dediqué a perderte"

17 jun. 2026 - 20:12 hrs.

El momento más emotivo del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 llegó de la mano de Álvaro Ballero. Durante la actividad de karaoke del reality de Mega, el comunicador eligió cantarle a Ludmila Ksenofontova "Me dediqué a perderte", de Alejandro Fernández, y no pudo terminar sin quebrarse.

La canción que los define

La elección de Ballero no fue al azar. El propio comunicador explicó el significado que esa canción tiene para él: "Esta canción, cuando nos separamos me fui a la casa de mis papás, a Limache, y en Spotify la puse como número uno y la repetía todo el rato. Es nuestra canción y cuando me la pasaron, la leí y me dio mucha pena porque salen cosas que son muy propias de nuestra relación", expresó con la voz quebrada al terminar de cantar en Volverías con tu ex? 2.

Un encierro cargado de emociones

El momento de Ballero se suma a una noche intensa dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2, donde también Nicolás Solabarrieta reveló haber tomado antidepresivos tras el quiebre con Guarén, y Claudio Rojas perdió la paciencia con Mateucci lanzándole jugo en pleno karaoke. Emociones a flor de piel en todos los frentes del reality de Mega.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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