Las suegras de Volverías con tu ex? 2: mamá de Alex tildó de "poco hombre" a Mario

18 jun. 2026 - 11:56 hrs.

La actividad de las suegras del capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2 trajo mensajes que nadie esperaba. Las madres y familiares de los participantes del reality de Mega enviaron videos al encierro y más de uno sacudió la convivencia.

La mamá de Alex tildó de "poco hombre" a Mario Irazzoky

Uno de los mensajes más directos fue el de la madre de Alexandra Dickerson, quien no tuvo filtros al referirse a Mario Irazzoky por haber terminado la relación con su hija por WhatsApp. El calificativo fue contundente: "poco hombre". Añadió que "Mario es el clasista. Tiene un complejo, se siente inferior". Un golpe que Mario deberá procesar dentro del encierro de Volverías con tu ex? 2.

La madre de Mariano apuntó contra Yasmín Valdés

La mamá de Mariano Brozincevic también tuvo una opinión clara sobre la relación de su hijo con Yasmín Valdés: consideró que la actriz fue "muy insegura, ansiosa y con actitud infantil" durante el tiempo que estuvieron juntos. Un juicio que llegó directo al encierro y que promete generar reacciones.

Luli lloró viendo a su mamá

Nicole "Luli" Moreno no pudo contener las lágrimas al ver el video de su madre, quien recordó haberla visto muy feliz durante su relación con Luis Mateucci. Un momento íntimo que mostró una faceta más vulnerable de la fisicoculturista dentro de Volverías con tu ex? 2.

La hermana de Ludmila quiere que vuelva con Ballero

Pero el mensaje que más emocionó fue el de la hermana de Ludmila Ksenofontova, quien confesó sin rodeos lo que siente la familia sobre una posible reconciliación: "Cuando vimos a Álvaro por primera vez nos gustó mucho, alegre, amable, simpático y buena persona. Y si en este reality show vuelven a estar juntos, por supuesto que nos pondremos muy felices".

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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