Rai Cerda reveló en Volverías con tu ex? 2 que asumió el rol de figura paterna con los hijos de Faloon Larraguibel

22 jun. 2026 - 18:15 hrs.

Además de su dura opinión sobre Jean Paul Pineda, Raimundo "Rai" Cerda reveló en el capítulo 11 de Volverías con tu ex? 2 un lado de su relación con Faloon Larraguibel que nadie conocía: el rol que asumió con los hijos de la exchica Yingo dentro de su vida cotidiana.

La figura paterna que Rai quiso ser

Cerda fue directo al describir lo que vivió cuando visitaba a Faloon en su casa: "Muchas veces me vi en el papel, cuando iba a su casa, como son chicos, me puse un poco a educar a los hijos de Faloon para que tengan esa figura masculina real, no esa figura 'perkin', débil, sin ningún tipo de aporte en lo absoluto".

Una relación que fue mucho más que un romance

La confesión de Rai Cerda en Volverías con tu ex? 2 dibuja una relación con Faloon Larraguibel que fue mucho más profunda de lo que se sabía públicamente. No solo fue su pareja durante un año y medio: también fue una figura de contención para sus hijos en un momento donde, según sus palabras, la figura paterna real brillaba por su ausencia.

Volverías con tu ex? 2 tiene capítulos estreno disponibles de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, y cuenta con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez. Además, cada noche puedes seguir el react en el canal de YouTube de Mega: youtube.com/@megaoficial.

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