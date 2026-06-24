"Yo usaba la argolla y tú estabas con otro": La nueva recriminación de Ballero a Ludmila en Volverías con tu ex? 2

24 jun. 2026 - 08:20 hrs.

Álvaro Ballero y Ludmila Ksenofontova volvieron a prender la mecha en el reality Volverías con tu ex? 2, de Mega, con una discusión que removió años de reproches acumulados y heridas que parecían cerradas.

Todo ocurrió durante el llamado "Museo de los Ex", una actividad emotiva y explosiva en la que los participantes se encontraron con fotografías, objetos y recuerdos de sus relaciones pasadas. Para Álvaro, uno de esos objetos fue suficiente para desatar un aluvión de acusaciones.

Ballero contra el circo

Al ver los patines de hielo de Ludmila, el exfutbolista no se guardó nada. Dijo que el circo fue lo peor que le pudo haber pasado, que "se quebró la familia" y que "Ludmila dejó de ser mamá". Sus palabras resonaron fuerte dentro y fuera del espacio del reality.

"Los niños prácticamente no la veían", agregó Ballero, calificando ese período como "el momento más horrible" que ha vivido en su vida. Lejos de moderar el tono, fue escalando en sus acusaciones contra el trabajo de su ex.

Ludmila, sin embargo, no se quedó callada. Respondió de inmediato y cuestionó esa versión de los hechos, señalando que llevaban muchos años de problemas como pareja antes de que ella comenzara a trabajar en el circo.

"Yo creo que nunca dejé de ser mamá", respondió la rusa, explicando que su horario era exigente pero que la familia no estaba acostumbrada a verla trabajar fuera del hogar todos los días y fines de semana.

Álvaro redobló la apuesta y aseguró que los horarios eran incompatibles con la vida familiar. Afirmó que si Ludmila hubiera seguido en el circo, directamente no se habría casado con ella. "Así de simple", dijo.

Ludmila respondió con una sola frase que lo definió: "Exagera, siempre exagera". Una respuesta breve pero contundente que marcó el tono de la discusión.

Ballero y el reclamo por el cumpleaños

El conflicto también dejó al descubierto otra herida: el último cumpleaños de Álvaro y una historia de Instagram que él sintió como una señal clara del deterioro en la relación. Según contó, Ludmila publicó una repost de su historia y la bajó a la hora, sin hacer ningún gesto especial.

"Me di cuenta de que ya ni siquiera había detalle hacia mí", reclamó Ballero. Para él, ese momento confirmó que algo importante se había perdido entre los dos.

Ludmila, en cambio, tuvo una lectura completamente diferente. Dijo que en ese momento la relación estaba tan mal que publicar algo en redes le parecía una mentira, una forma de aparentar ante los demás lo que ya no existía.

Y cerró con una reflexión que golpeó directo: "Álvaro siempre dice que tiene la convicción de que se casó para toda la vida, eso es lo que yo no logro entender, ¿por qué no lo cuidó?". Agregó que durante muchos años sintió que él simplemente no la vio, y que eso también duele.

"Estoy quedando como ridículo"

Al día siguiente, la tensión no bajó. Ludmila intentó retomar el diálogo, pero Álvaro volvió a sacar el tema de Instagram y fue aún más lejos con sus palabras.

"Estoy quedando como un ridículo, como cuando yo usaba la argolla y tú estabas con otro, así de estúpido", lanzó Ballero, en una de las frases más fuertes del episodio, aludiendo a una presunta infidelidad durante el matrimonio.

La respuesta de Ludmila fue demoledora. Le dijo que en la actividad del día anterior podría haber levantado el cartel de "el tóxico" en todo momento, y lo acusó de quedarse siempre en el rol de víctima.

"Te encanta quedarte de pobrecito", le dijo, señalando además que ella lo ha estado apoyando mientras él se mantiene a la defensiva. "Estás hablando de más. Cuida lo que hablas", cerró.

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