"Ya me cansé": Jean Paul Pineda responde a las duras críticas de Raimundo Cerda y lanza advertencia

24 jun. 2026 - 16:12 hrs.

La polémica entre Jean Paul Pineda y Raimundo Cerda sumó un nuevo capítulo luego de que el exfutbolista reaccionara públicamente a los duros comentarios que el chico reality emitió en Volverías con tu ex? 2 sobre su rol como padre y su pasada relación con Faloon Larraguibel.

A través de sus redes sociales, Pineda rompió el silencio y respondió sin mencionar directamente a Cerda, aunque apuntando a quienes han hablado de él y de sus hijos públicamente.

La disputa se ha tomado las redes sociales y los programas de espectáculos, especialmente luego de que Cerda volviera a la carga en el capítulo más reciente del reality.

La respuesta de Jean Paul Pineda

Mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, el exdeportista expresó su molestia por los comentarios que han surgido en torno a su vida personal y familiar.

"Gente aparecida en la vida de mis hijos hablando de mí y de ellos por dinero, presentándose para temas delicados, lucrando entre desgracias ajenas", escribió.

Pineda también aseguró estar cansado de recibir críticas públicas sin responder: "Ya me cansé de tener que entender que puedan hablar a calzón quitado de mí en todos los sentidos y ver cómo después recibo hater", agregó.

Finalmente, lanzó una advertencia dirigida a quienes lo han cuestionado. "Todos los que se han dado el tiempo de hablar así de mí, tarde o temprano les llegará su karma y todas las cosas tienen su consecuencia", sentenció.

Los dichos de Raimundo Cerda que desataron la polémica

Las declaraciones de Pineda surgieron luego de que Raimundo Cerda emitiera fuertes comentarios sobre él durante una conversación al interior de ¿Volverías con tu ex? 2.

En un primer momento, el exchico reality relató aspectos de su relación con Faloon Larraguibel y criticó duramente al exfutbolista.

"Es una mujer inteligente, bonita, esforzada. Le dije: '¿Cómo le aguantaste tanto tiempo a un hombre que más encima es tonto?'", comentó Cerda, agregando posteriormente que consideraba a Pineda una persona "completamente indecente".

Sin embargo, los comentarios más polémicos llegaron en el episodio emitido este miércoles, cuando Cerda recordó el vínculo que desarrolló con los hijos de Faloon durante su relación con la modelo.

Según relató, conoció a los niños cuando comenzó a compartir más tiempo con la exchica reality y aseguró que rápidamente generó una buena relación con ellos.

Fue en ese contexto que lanzó una de sus críticas más duras contra Pineda: "Yo también me vi en muchas situaciones en que crié a los niños porque les faltó siempre, desde que nacieron, una figura paterna de verdad", afirmó.

Luego fue más allá y disparó sin filtro contra el exfutbolista. "Tenían un papá de m... que no se los merece, ni los ve. Papito corazón, nada, le queda chico", sostuvo.Hasta ahora, Raimundo Cerda no ha reaccionado a la publicación realizada por Jean Paul Pineda.

Sin embargo, el enfrentamiento entre ambos continúa generando repercusiones entre los seguidores del reality y en redes sociales.

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