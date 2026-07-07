Francia investiga las declaraciones racistas de senadora paraguaya sobre Kylian Mbappé

07 jul. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia francesa abrió una investigación tras las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla sobre el futbolista estrella de la selección francesa Kylian Mbappé, anunció este martes la fiscalía de París.

La fiscalía indicó que "abrió inmediatamente una investigación" por injuria pública e incitación pública al odio o a la violencia tras recibir una denuncia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), confirmando una información de los medios RMC y RTL.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, había anunciado que señalaría al ente persecutor las declaraciones de Amarilla, después que Francia derrotara el sábado a Paraguay en octavos de final del Mundial gracias a un gol de penal de Mbappé.

Al término del encuentro, el jugador, muy molesto por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

¿Qué dijo la senadora?

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés", escribió la senadora en un mensaje en la red social X.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido", arremetió en otro mensaje.

El capitán de los Bleus respondió el lunes calificando de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora, cuyas declaraciones fueron condenadas por los gobiernos de Francia y de Paraguay, por la FIFA e incluso la ONU.

"Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", agregó el delantero.

Las disculpas públicas

En una carta abierta publicada en X tras la polémica, Amarilla, que dice amar visitar Francia y hablar francés, le exigió disculpas al futbolista por su reacción.

La fiscalía investiga las declaraciones de la senadora con el agravante de que las pronunció en razón del "origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima", precisó el ministerio público.

Estos delitos conllevan una pena de un año de prisión y una multa de 45.000 euros (51.300 dólares), agregó la misma fuente.

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