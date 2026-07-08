Adulto mayor queda en riesgo vital tras violento ataque a balazos en Quinta Normal

08 jul. 2026 - 00:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento ataque a balazos dejó a dos personas heridas durante la noche de este martes en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de Calle 7 con Samuel Izquierdo, donde un sujeto abrió fuego contra un vehículo en el que se desplazaba un grupo familiar.

Antecedentes preeliminares

De acuerdo con los primeros antecedentes, cinco personas viajaban al interior del automóvil cuando, al llegar a la mencionada esquina, un individuo que se encontraba solo comenzó a disparar en reiteradas ocasiones contra el vehículo.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes, donde un hombre de 77 años permanece en riesgo vital, mientras que otra persona sufrió lesiones de carácter reservado. Dos mujeres y un menor de edad que también iban en el vehículo resultaron ilesos.

Atacante efectuó cerca de 14 disparos y escapó del lugar

Las primeras diligencias indican que el atacante habría efectuado alrededor de 14 disparos antes de huir del lugar. Cámaras de seguridad del sector captaron la dinámica del ataque y serán revisadas por los equipos investigadores para establecer la identidad y el recorrido del responsable, quien hasta ahora permanece prófugo.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), realizan peritajes en el sitio del suceso y recopilan evidencia balística y audiovisual para esclarecer lo ocurrido.

Según los antecedentes reunidos, la denunciante señaló que su pareja habría recibido amenazas relacionadas con la muerte de un amigo ocurrida tiempo atrás, información que ahora forma parte de la investigación para determinar un eventual móvil del ataque.

De manera preliminar, los investigadores establecieron que las personas que fueron atacadas no mantienen antecedentes policiales.

Además, se indaga si el hombre de 77 años había estado involucrado anteriormente en un hecho de características similares, antecedente que también será analizado en el marco de la investigación.