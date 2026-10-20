Pamela Díaz relata incómodo encuentro con Felipe Kast y su nueva pareja: "Era todo raro... tenso"

20 oct. 2026 - 12:24 hrs.

Pamela Díaz relató el incómodo momento que vivió el fin de semana pasado, cuando se encontró por casualidad con su expareja, el exsenador Felipe Kast, durante una fiesta electrónica.

En el podcast "Mañana te cuento", la comunicadora contó que no esperaba encontrarse con él y que la situación se volvió extraña cuando se dio cuenta de que estaba acompañado de su actual pareja.

El incómodo encuentro de Pamela Díaz con Felipe Kast

Según relató la animadora, aquella noche había comenzado en la casa de un amigo y luego decidió continuar la celebración en otro lugar. Sin embargo, al llegar a la fiesta, notó una actitud extraña entre sus cercanos.

"Me dijeron: amiga, no sabes quién llegó…", recordó Pamela, quien poco después se percató de que se trataba de Felipe Kast.

"Yo estaba con sus amigos conversando y era todo raro... tenso. Lo miré, me hice la lesa un rato, obvio. Y veo que estaba con su pareja", contó.

La Fiera también reconoció que no esperaba vivir esa situación, especialmente porque llevaba cinco meses sin salir a fiestas. "Fue incómodo. Yo creo que para él. No sé quién es la novia, no me interesa y no voy a hablar de ella, porque no corresponde. Yo no voy a programas a pedir millones de pesos para poder hablar de mi ex. El tema no es ella", señaló.

Pamela Díaz habló de su relación con Felipe Kast tras el quiebre

Pese a lo ocurrido, la animadora tuvo palabras positivas para el exsenador y recordó en buenos términos la relación que mantuvieron. Además, reconoció que actualmente no tienen contacto, porque considera que es mejor mantener distancia por ahora.

"Yo tuve una muy linda relación, entonces yo sería muy mala onda al decir algo negativo. Nadie termina bien al principio, pero con el tiempo nos encontraremos y tendremos una buena relación el día de mañana. Tenemos cero contacto, porque encuentro que es mejor así", explicó.

"Cuando me fui en el auto, dije: 'Qué bacán'. Porque me agrada mucho que la gente que quiero, de verdad que le tengo mucho cariño a Felipe, que esté bien, que esté contento", cerró.

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