Kast instruye medidas para expulsar a extranjeros detenidos durante incidentes en conmemoración del 18-O

19 oct. 2026 - 23:28 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus RED incendiado, otro atacado y un intento de saqueo a un supermercado marcaron los incidentes registrados durante la conmemoración del 18 de octubre. Tras los hechos, el presidente José Antonio Kast anunció medidas para expulsar a extranjeros que participaron en los desórdenes.

La noche de este lunes 19 de octubre, el mandatario se refirió a los hechos a través de su cuenta de X y señaló que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones a utilizar las herramientas legales disponibles.

¿Qué dijo Kast?

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”, escribió Kast.

En la misma publicación, agregó: “He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para expulsar a los extranjeros que participaron en los desmanes del día domingo”.

El Presidente también valoró la aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que, según indicó, permitirá agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros en situación irregular.

No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público.



He instruido al Ministerio del Interior y al Servicio de Migraciones para que use todas las herramientas legales y administrativas para… — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 20, 2026

Migraciones iniciará procesos contra cinco extranjeros

Este lunes, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) anunció que iniciará el proceso para revocar las residencias definitivas de cinco ciudadanos extranjeros detenidos durante los incidentes, con el objetivo de concretar posteriormente sus expulsiones.

Se trata de tres ciudadanos peruanos y dos haitianos. A ellos se suma un ciudadano venezolano que, según los antecedentes entregados por el organismo, habría ingresado a Chile por un paso no habilitado y también podría enfrentar una orden de expulsión.