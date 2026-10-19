Presidente Kast advierte "días difíciles" por sistema frontal y pide reforzar la prevención

19 oct. 2026 - 12:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrentará “un par de días difíciles” por el sistema frontal que afecta al país y llamó a reforzar las medidas preventivas ante las emergencias climáticas, durante el noveno consejo de gabinete realizado este lunes en La Moneda.



“Estamos en un momento bastante crucial por distintos aspectos, y tenemos varios desafíos por delante. El más urgente el día de hoy, es nuevamente las emergencias climáticas a las cuales estamos expuestos", aseguró el Presidente.



Comentando que “claramente tenemos una primavera que es más similar a lo que fue nuestro invierno. Nos quedan un par de días difíciles en distintas áreas, en área social, en área de energía, en área de educación. Todas las medidas preventivas que podamos pedir y sugerirle a la ciudadanía son bienvenidas".

El llamado a los Cogrid ante la emergencia

"Al igual que en las ocasiones anteriores, hemos visto cómo prevenir todo lo que se pueda, anticiparnos a los hechos. Y ahí le agradezco a la directora de Senapred, que tiene dependencia del Ministerio del Interior. Ahí ha estado el ministro, el subsecretario y también varios de los ministros anticipándose a lo que puede ser este nuevo fenómeno climático, y se están tomando las medidas preventivas", aseguró.



Además, hizo “un llamado a los Cogrid regionales y a los Cogrid comunales, cosa en la que ha insistido mucho el subsecretario. Necesitamos que cada comuna realice sus Cogrid comunales para ir generando más información a la ciudadanía a través de los canales oficiales”.



“Insistir a aquellos alcaldes que no han tenido la ocasión de hacerlo, que hoy día es muy importante en todas las zonas donde se ha declarado algún tipo de alerta, que los puedan realizar", sugirió.

¿Qué dijo Kast sobre un nuevo aniversario de 18-O?



Otro tema tocado por el Mandatario en el gabinete fueron los incidentes por el séptimo aniversario del 18-O. “Lamento que haya habido policías heridos el día de ayer, ninguno de extrema gravedad, pero es inaceptable que a nuestras fuerzas policiales se le enfrente con violencia. Todos hemos señalado, y lo reiteramos, que el derecho a la manifestación pacífica nunca se ha negado", criticó.



"Lamentamos que ciertos liderazgos políticos no pidan las autorizaciones que corresponden para poder realizar esto en orden y poder tener identificados a aquellos que aprovechan estas marchas para destruir y vandalizar”, agregó Kast.



Y anunció “que le vamos a hacer un seguimiento permanente a aquellos delincuentes que destruyen y vandalizan espacios públicos y usan estas manifestaciones para saquear".

“Esto no se puede seguir repitiendo, y hemos insistido una y otra vez: No se destruyen los bienes públicos, no se saquean las tiendas, y quienes convoquen a estas manifestaciones tienen que solicitar los permisos correspondientes, si no, tendrá que operar la fuerza de la ley, y en eso no vamos a cejar", aseguró.