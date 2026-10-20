Sistema frontal: Tormentas eléctricas estremecen a diversas comunas de la Región Metropolitana

20 oct. 2026 - 05:20 hrs.

¿Qué pasó?

Para la jornada de este martes se esperan intensas lluvias en la Región Metropolitana, las que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas. De hecho, en horas de la madrugada muchos capitalinos se despertaron con los primeros truenos.

El fenómeno mantiene en alerta a las autoridades, ya que no se descarta que sea similar al ocurrido el pasado martes 13 de octubre, cuando ocurrió el aluvión en San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Las primeras tormentas eléctricas

Pasadas las 04:30 horas se comenzaron a reportar las primeras tormentas eléctricas, acompañadas de pulsos de lluvia.

Lo que llamó la atención del fenómeno fue la fuerza con la que se escucharon los truenos, estremeciendo a varias comunas de Santiago.

Algunos videos captados en el momento dejan en evidencia cómo se vivieron las primeras tormentas eléctricas de la jornada, que se podrían repetir a lo largo de este martes 20 de octubre.

Revisa los videos de las tormentas eléctricas

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