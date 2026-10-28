Subsidio Tramo 4.000 del Minvu: cuáles son los requisitos para postular y cuándo se podrá solicitar

28 oct. 2026 - 16:30 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció el nuevo subsidio habitacional denominado “Tramo 4.000”, un beneficio dirigido a familias de sectores medios que buscan comprar una vivienda nueva o usada, pero que enfrentan dificultades debido al alto valor de las propiedades y las restricciones para acceder a un crédito hipotecario.

El beneficio permitirá adquirir viviendas de hasta 4.000 UF en la mayoría de las regiones del país y hasta 4.500 UF en algunas zonas, con un aporte estatal que va desde las 400 UF hasta las 550 UF, dependiendo de la ubicación de la propiedad.

Según la información publicada por el Minvu, el llamado contempla 2.500 cupos para nuevas familias beneficiarias y otros 2.500 para personas que ya cuentan con un subsidio habitacional y desean cambiarse a este tramo. Las postulaciones se realizarán durante noviembre de 2026.

¿Qué es el subsidio Tramo 4.000 y qué viviendas permite comprar?

El subsidio Tramo 4.000 busca ampliar las alternativas para que las familias de sectores medios puedan acceder a una vivienda, incorporando propiedades de mayor valor que las consideradas en otros tramos habitacionales.

El beneficio se puede utilizar para comprar viviendas nuevas o usadas que cumplan con los requisitos establecidos por el Minvu. Los precios máximos dependen de la región donde se ubique el inmueble:

Más de 2.200 UF y hasta 4.000 UF: para las regiones comprendidas entre Coquimbo y Los Lagos, incluidas Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

incluidas Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Más de 2.600 UF y hasta 4.500 UF: para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio habitacional?

El aporte estatal varía según la región en la que se encuentre la vivienda que se busca adquirir.

400 UF: para viviendas ubicadas entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos.

500 UF: para viviendas en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

550 UF: para viviendas en las regiones de Aysén y Magallanes.

Este aporte debe complementarse con el ahorro de la familia y el financiamiento necesario para completar el precio de la propiedad.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Tramo 4.000?

De acuerdo con la información oficial del Minvu, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, deben tener cédula de identidad para extranjeros vigente y residencia definitiva.

Contar con Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar un ahorro mínimo de 200 UF, equivalente a cerca de $8,2 millones según la información del programa.

Tener capacidad para acceder a un crédito hipotecario, ya que la compra requiere financiamiento de este tipo.

El ahorro exigido debe encontrarse depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda al último día del mes anterior al de la postulación. Para el llamado de noviembre de 2026, la fecha indicada por el Minvu es el 30 de octubre de 2026.

¿Cuándo se puede postular al subsidio Tramo 4.000?

El Minvu informó que habrá dos modalidades para presentar la solicitud: presencial y en línea.

Postulación presencial

Fechas: entre el 17 y el 27 de noviembre de 2026.

Dónde: en las Oficinas de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de los Serviu de cada región.

Reserva de hora: desde el 3 de noviembre, a través del Portal Ciudadano disponible en el sitio web del Minvu.

Esta modalidad está dirigida a personas cuyos ahorros se encuentran en instituciones financieras que no tienen conexión en línea con el ministerio, a postulantes extranjeros y a quienes presenten alguna situación particular.

Postulación en línea

Fechas: desde el 18 hasta el 27 de noviembre de 2026.

Hora de cierre: 16:00 horas del último día.

Dónde: a través del sitio web oficial del Minvu.

Las instituciones financieras que cuentan con conexión en línea con el ministerio son BancoEstado, Caja de Compensación Los Andes, Coopeuch y Scotiabank.

¿Puedo cambiarme al Tramo 4.000 si ya tengo un subsidio habitacional?

Sí. Las personas que ya cuentan con un subsidio habitacional vigente para comprar una vivienda podrán solicitar el cambio al nuevo Tramo 4.000, siempre que cumplan con las condiciones exigidas.

Para realizar el trámite, deberán acreditar el ahorro mínimo de 200 UF y presentar una promesa de compraventa, contrato de compraventa u otro documento suscrito por las partes que indique el precio de la vivienda y la estructura de financiamiento.

Este documento debe detallar los recursos considerados para la compra, como el subsidio, el ahorro, el crédito hipotecario y otros aportes, si corresponde. La solicitud de cambio de tramo podrá ingresarse a través del sitio web del Minvu o directamente en el Serviu de la región correspondiente.

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