Horarios de cementerios para el Día de Todos los Santos: Revisa cómo funcionarán en Santiago y regiones

28 oct. 2026 - 14:30 hrs.

Este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, miles de familias acudirán a los cementerios para recordar a sus seres queridos en el marco del Día de Todos los Santos. Por ello, distintos recintos anunciaron horarios de atención especiales y actividades conmemorativas para facilitar las visitas durante el fin de semana.

En la Región Metropolitana, algunos cementerios extenderán su funcionamiento hasta las 18:00 horas, mientras que otros tendrán ceremonias religiosas y actividades familiares. En regiones, también se han informado horarios especiales en comunas como Laja, además de los horarios habituales publicados por municipios.

A continuación, revisa los horarios y las principales actividades anunciadas para este fin de semana.

¿Cuáles son los horarios de los cementerios en Santiago?

Cementerios Católicos de Recoleta, Maipú y Puente Alto

Los tres recintos pertenecientes a Acoger, Red de Cementerios Católicos, abrirán el domingo 1 de noviembre entre las 09:00 y las 18:00 horas.

Además, se realizarán misas en los siguientes horarios:

Cementerio Católico de Maipú: 10:00 y 12:00 horas.

Cementerio Católico de Puente Alto: 12:00 horas.

Cementerio Católico de Recoleta: 10:30 y 12:00 horas.

En Recoleta, las misas serán guiadas por el arzobispo emérito de Santiago, Celestino Aós. Al término de las actividades se contempla una instancia con globos al cielo y la entrega de un presente con oración y agua bendita.

Grupo Nuestros Parques

Los cinco cementerios de la compañía tendrán actividades gratuitas en el marco de “Encuentro en tu Parque”, entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Los horarios anunciados son:

Viernes 30 de octubre: 14:00 a 18:00 horas.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: 08:00 a 18:00 horas.

La programación incluye Parque El Manantial, en Maipú; Parque El Prado, en Puente Alto; Parque Canaán, en Pudahuel; Parque Santiago, en Huechuraba; y Parque La Foresta, en La Serena.

El domingo 1 de noviembre, a las 12:00 horas, se realizarán misas en Parque El Manantial, Parque El Prado y Parque La Foresta. En Parque Santiago habrá una bendición de sepulturas entre las 12:00 y las 14:00 horas. En tanto, Parque Canaán tendrá una ceremonia de iglesias evangélicas el sábado 31 de octubre, a las 12:00 horas.

Cementerio Metropolitano

El recinto ubicado en Lo Espejo realizará una jornada especial el domingo 1 de noviembre, entre las 09:00 y las 12:00 horas, con actividades culturales y homenajes a artistas chilenos.

La programación contempla la entrega gratuita de más de 1.000 arreglos florales, un altar conmemorativo, recorridos culturales y musicales, lecturas de poesía y actividades familiares. También habrá orientación sobre duelo y acompañamiento emocional.

Este horario corresponde a la jornada de actividades informada por el recinto; se recomienda confirmar directamente con el cementerio el horario general de acceso para el resto del fin de semana.

Horarios de cementerios en regiones

En regiones también se han dado a conocer horarios para recibir a las familias durante el Día de Todos los Santos. Estos son algunos de los datos publicados por administraciones y municipios:

Región de La Araucanía

Cementerio Municipal de Villarrica: funciona de lunes a domingo, entre las 08:30 y las 20:00 horas, según información difundida por la municipalidad con motivo de esta conmemoración.

Región del Biobío

Cementerio Municipal Urbano de Laja: abrirá entre las 08:00 y las 20:30 horas, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Cementerio Cruz de Piedra de Laja: funcionará entre las 08:00 y las 20:30 horas durante esos mismos tres días.

durante esos mismos tres días. Cementerio El Desagüe de Laja: abrirá el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, entre las 08:00 y las 20:30 horas.

En Laja, además, se anunciaron misas para el domingo 1 de noviembre: a las 09:00 horas en Cruz de Piedra, a las 10:30 horas en el Cementerio Municipal Urbano y a las 12:30 horas en El Desagüe.

Los horarios fueron informados por la Municipalidad de Laja y por la Municipalidad de Villarrica. Para otros cementerios de regiones, es recomendable revisar los canales oficiales de cada municipio o recinto, ya que los horarios especiales pueden variar de una comuna a otra.

¿Qué actividades habrá en el Cementerio General?

El Cementerio General de Recoleta también anunció una programación especial por el Día de Muertos Intercultural, con actividades previstas para el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Para el domingo se contempla una misa conmemorativa en el sector de avenida La Paz. El recinto también invitó a la comunidad a participar en actividades vinculadas a la memoria y el recuerdo de sus seres queridos.

Los recorridos nocturnos especiales requieren entrada y tienen cupos limitados, por lo que se recomienda revisar la programación y disponibilidad en el sitio oficial del cementerio antes de asistir.

Recomendaciones antes de visitar un cementerio

Antes de trasladarte, verifica el horario de apertura del recinto al que acudirás, especialmente si planeas llegar durante la mañana del sábado o el domingo 1 de noviembre.

También es importante revisar si existen restricciones de acceso vehicular, cambios en los estacionamientos o actividades que puedan modificar la circulación al interior.

Los horarios de apertura no necesariamente coinciden con los de las misas u otras ceremonias, por lo que conviene confirmar ambos datos por separado.