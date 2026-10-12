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Tras festivo de este lunes 12 de octubre: Los próximos feriados que restan para este año en el país

¿Qué pasó?

Este lunes 12 de octubre fue feriado en el país por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos (la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492), el que fue establecido por la Ley 19.668.

Lo anterior permitió un día de descanso para todos los chilenos, el que, unido a sábado y domingo, permitió un largo fin de semana.

Pero ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuándo habrá un nuevo festivo en el país?

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Los feriados que quedan en 2026

  • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
  • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

Para lo que queda de 2026, se contempla solo un fin de semana largo. Hablamos del último feriado del año: Navidad, el viernes 25 de diciembre. 

En las próximas semanas, en el calendario figuran dos feriados consecutivos: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, ambas fechas caen durante el fin de semana.

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Ya pensando en el 2027, el país tendrá un total de 17 feriados (uno más que en 2026) y nueve fines de semana largos (tres más que en el presente año).

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