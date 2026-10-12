Tras festivo de este lunes 12 de octubre: Los próximos feriados que restan para este año en el país
- Por Ariel Araya | Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Este lunes 12 de octubre fue feriado en el país por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos (la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492), el que fue establecido por la Ley 19.668.
Lo anterior permitió un día de descanso para todos los chilenos, el que, unido a sábado y domingo, permitió un largo fin de semana.
Pero ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuándo habrá un nuevo festivo en el país?Ir a la siguiente nota
Los feriados que quedan en 2026
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).
¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?
Para lo que queda de 2026, se contempla solo un fin de semana largo. Hablamos del último feriado del año: Navidad, el viernes 25 de diciembre.
En las próximas semanas, en el calendario figuran dos feriados consecutivos: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, ambas fechas caen durante el fin de semana.
Ya pensando en el 2027, el país tendrá un total de 17 feriados (uno más que en 2026) y nueve fines de semana largos (tres más que en el presente año).
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