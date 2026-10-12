Tras festivo de este lunes 12 de octubre: Los próximos feriados que restan para este año en el país

12 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 12 de octubre fue feriado en el país por la conmemoración del Encuentro de Dos Mundos (la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492), el que fue establecido por la Ley 19.668.

Lo anterior permitió un día de descanso para todos los chilenos, el que, unido a sábado y domingo, permitió un largo fin de semana.

Pero ahora la pregunta que muchos se hacen es: ¿Cuándo habrá un nuevo festivo en el país?

Los feriados que quedan en 2026

Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

Para lo que queda de 2026, se contempla solo un fin de semana largo. Hablamos del último feriado del año: Navidad, el viernes 25 de diciembre.

En las próximas semanas, en el calendario figuran dos feriados consecutivos: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, ambas fechas caen durante el fin de semana.

Ya pensando en el 2027, el país tendrá un total de 17 feriados (uno más que en 2026) y nueve fines de semana largos (tres más que en el presente año).

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