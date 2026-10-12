Uno viene con fin de semana largo: Estos son los próximos feriados para este año en Chile

12 oct. 2026 - 00:15 hrs.

Este lunes 12 de octubre, feriado en el que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, finaliza el penúltimo fin de semana largo del año.

Gracias a este día, las familias pudieron disfrutar de tres jornadas de descanso. Sin embargo, el calendario todavía contempla algunos feriados antes de que termine el año.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

A continuación te dejamos una lista con todos los feriados que quedan este 2026:

Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad (Irrenunciable).

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

Para lo que queda de 2026, se contempla solo un fin de semana largo. Hablamos del último feriado del año: Navidad el viernes 25 de diciembre.

En las próximas semanas, en el calendario figuran dos feriados consecutivos: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. Sin embargo, ambas fechas caen durante el fin de semana.

Ya pensando en el 2027, el país tendrá un total de 17 feriados (uno más que en 2026) y nueve fines de semana largos (tres más que en el presente año).

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