Mirador Tercera Terraza: Así es el nuevo parque que tendrá Puerto Montt

28 oct. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un terreno que actualmente acumula basura y presenta problemas de seguridad podría convertirse en un nuevo espacio público para los habitantes de Puerto Montt. Se trata del futuro Parque Mirador Tercera Terraza, una iniciativa que busca recuperar un sector en desuso y transformarlo en un lugar de encuentro para las familias.

El proyecto dio un paso importante luego de que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, autorizara la entrega en comodato por 99 años de terrenos pertenecientes al Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Los Lagos a la Municipalidad de Puerto Montt.

La iniciativa se enmarca en el Plan Sitio Eriazo Cero del Gobierno y contempla la habilitación de áreas verdes, miradores y espacios de esparcimiento, además de mejorar la conectividad entre distintos sectores residenciales de la capital regional.

¿Dónde estará el nuevo parque de Puerto Montt?

El futuro Parque Mirador Tercera Terraza se proyecta en terrenos que actualmente se encuentran en desuso y que, según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), presentan acumulación de basura y problemas asociados a la inseguridad.

La propuesta busca recuperar este espacio y ponerlo a disposición de la comunidad, integrando miradores históricos ubicados en las poblaciones Manuel Montt y La Colina.

De acuerdo con el Minvu, el objetivo es generar un sistema de espacios públicos y áreas verdes que permita mejorar el entorno urbano y ofrecer nuevas alternativas de recreación para los vecinos.

¿En qué consiste el Plan Sitio Eriazo Cero?

La iniciativa forma parte del Plan Sitio Eriazo Cero, que busca identificar terrenos públicos en desuso para destinarlos a proyectos que beneficien a las comunidades.

Durante el anuncio, el ministro Iván Poduje destacó la importancia de recuperar estos espacios y evitar que continúen asociados a problemas de seguridad y acumulación de residuos.

“Lo que vamos a hacer es entregar en comodato un terreno que hoy día es pura incivilidad, basura, inseguridad, eriazos. Entonces, en este ministerio odiamos los eriazos porque siempre terminan en incivilidades”, señaló el secretario de Estado.

Asimismo, sostuvo que la iniciativa responde al objetivo de dar un uso social a los terrenos fiscales. En esa línea, manifestó su expectativa de que el parque pueda estar construido en aproximadamente dos años.

El proyecto busca mejorar la conectividad entre distintos sectores

Además de incorporar áreas verdes y espacios de recreación, el Parque Mirador Tercera Terraza estará vinculado al Sistema de Conectividad Interterrazas y al futuro sistema de ascensores urbanos impulsado por el Minvu junto con el Ministerio de Transportes.

La propuesta busca facilitar los desplazamientos peatonales entre la Costanera, el Centro Cívico, la Tercera Terraza y los sectores residenciales ubicados en las partes altas de Puerto Montt.

De esta manera, el proyecto pretende contribuir a la conexión entre distintos puntos de la ciudad y acercar a sus habitantes a espacios públicos y miradores con vistas hacia la bahía.

Municipio recibirá el terreno en comodato por 99 años

La entrega en comodato permitirá que la Municipalidad de Puerto Montt disponga de los terrenos durante 99 años para desarrollar el proyecto.

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Lagos, Mario Marchant, explicó que el ministerio está identificando terrenos disponibles para ponerlos a disposición de municipios y organizaciones que puedan impulsar iniciativas de beneficio comunitario.

Por su parte, la directora subrogante del SERVIU Los Lagos, Verónica del Valle, destacó el trabajo de identificación de espacios que puedan destinarse a nuevos proyectos urbanos.

La iniciativa busca convertir un terreno actualmente subutilizado en un espacio de encuentro para la comunidad, con mejoras en las áreas verdes, la seguridad y la conectividad de Puerto Montt.