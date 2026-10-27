Nuevo paso bajo nivel entre Maipú y Cerrillos: ¿Cuándo estará lista la obra de casi $29 mil millones del Tren Alameda-Melipilla?

27 oct. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco del Tren Alameda-Melipilla de EFE, desde mediados de año el Serviu Metropolitano está construyendo a un costado de la Ex-FISA el "Cruce bajo nivel Maipú-Cerrillos", el cual hundirá la avenida 5 de Abril bajo las vías férreas.

Cruce bajo nivel Maipú-Cerrillos

Si bien hasta ahora solo se han desarrollado los trabajos de preparación del terreno, desde ayer lunes 26 de octubre inició la fase de demoliciones para comenzar de lleno con la construcción de esta obra pública de casi $29 mil millones.

Este paso bajo nivel de la avenida 5 de Abril, uno de los principales accesos a Maipú, es una obra que quedó pendiente desde la construcción del corredor del antiguo Transantiago inaugurado en la primera década de los 2000.

Año tras año su construcción se fue retrasando, pero finalmente se está concretando debido al aumento del tráfico ferroviario que significará el nuevo tren a Melipilla, el que debería inaugurar su primer tramo hasta Lo Errázuriz el año 2028.

Municipalidad de Cerrillos

Precisamente, según lo informado por la Municipalidad de Cerrillos, se espera que la entrega definitiva de este nuevo paso bajo nivel se realice el segundo semestre de 2028, en coordinación con la puesta en marcha del mencionado tren.

En cuanto a las obras concretas, el proyecto considera la construcción de dos puentes viales, dos puentes ferroviarios, obras de aguas lluvias y sanitarias, veredas y ciclovías, iluminación, paisajismo y mejoramiento del espacio público y nuevas calzadas en pavimento de hormigón.

Las imágenes referenciales del proyecto muestran que la avenida 5 de Abril quedará con dos pistas para vehículos particulares por sentido, más dos exclusivas (una por sentido) para los buses del sistema RED Movilidad.

Desvíos y cortes de tránsito

Cabe destacar que el transporte público ya ha sufrido desvíos en tres recorridos que pasan por el sector (ver aquí), los que irán aumentando y modificándose a medida que sigan avanzando las obras del paso bajo nivel.

Debido a esto mismo, se espera que el transporte privado también sufra restricciones en algún punto de la obra; sin embargo, la autoridad aún no ha informado sobre la implementación de desvíos o cortes de tránsito para los automovilistas.

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