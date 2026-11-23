23 nov. 2026 - 12:00 hrs.

El pasado martes 17 de noviembre comenzó el segundo llamado del Subsidio DS1 Tramo 3, un programa gubernamental que permite a familias no propietarias y con capacidad de ahorro construir sus viviendas a través de un subsidio.

Este aporte permite construir una casa de hasta 140 m² en un sitio propio o en un terreno donde ya existe otra vivienda.

¿Hasta cuándo se puede postular?

Para acceder al subsidio DS1 Tramo 3, se deben enviar los antecedentes hasta este viernes 27 de noviembre.

Existen tres alternativas de postulación:

Automática : Accederás a esta modalidad si postulaste al primer llamado nacional de 2026, no fuiste seleccionado y en esta oportunidad tienes una propuesta.

: Accederás a esta modalidad si postulaste al primer llamado nacional de 2026, no fuiste seleccionado y en esta oportunidad tienes una propuesta. En línea : Opción habilitada solo para compra de vivienda.

: Opción habilitada solo para compra de vivienda. Presencial: En oficinas OIRS del Serviu, requiriendo agendar hora previa en el sitio web del Minvu.

Requisitos para recibir el subsidio

Para postular a una vivienda de hasta 2200 UF, correspondiente al Tramo 3 del DS1, se debe contar con 50 UF de ahorro mínimo y se entregarán 400 a 550 UF, dependiendo del lugar en donde esté el terreno.

Además, existen otros requisitos, entre los cuales destacan:

Acreditar la disponibilidad de un terreno.

Tener una edad igual o superior a los 18 años.

Disponer de cédula de identidad vigente.

vigente. En caso de extranjeros, portar cédula para extranjeros vigente , que conste su residencia definitiva. Deberán añadir fotocopia y la residencia definitiva será verificada a través del Servicio Nacional de Migraciones.

, que conste su residencia definitiva. Deberán añadir fotocopia y la residencia definitiva será verificada a través del Servicio Nacional de Migraciones. Tener una cuenta de ahorro para la vivienda , con una antigüedad mínima de 12 meses. Acreditar un ahorro mínimo de 50 Unidades de Fomento (UF) , que deberá estar depositado y disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día del mes anterior a la postulación. Tras esta evidencia, no se deben efectuar giros.

, con una antigüedad mínima de 12 meses. Acreditar un , que deberá estar depositado y disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día del mes anterior a la postulación. Tras esta evidencia, no se deben efectuar giros. Contar con Registro Social de Hogares (RSH). En caso de superar el tramo del 90% de vulnerabilidad, no se deben exceder los topes de ingresos mensuales familiares estipulados para cada llamado de postulación.

familiares estipulados para cada llamado de postulación. Los solicitantes deben tener preaprobación de crédito hipotecario, emitida por bancos, cooperativas o cualquier otra entidad crediticia.

Si la postulación es colectiva, el grupo debe tener al menos 10 integrantes, hacerlo por medio de una entidad patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Cabe tener en cuenta que cada proyecto habitacional debe tener al menos cuatro recintos (un baño, estar, comedor, cocina y dos dormitorios). Puedes conocer en detalle los requisitos haciendo click aquí.

¿De cuánto es el subsidio derivado de este beneficio?

Según se informa en ChileAtiende, para apoyar la construcción de viviendas de hasta 2200 UF, el subsidio ofrece un monto promedio de subsidio que va de 400 hasta 550 UF, dependiendo del lugar en el que vivas.

Además, permite complementar el valor de la vivienda con recursos propios o con crédito hipotecario, en caso de necesitarlo

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