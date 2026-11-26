26 nov. 2026 - 15:08 hrs.

Un particular video de Bimza llamó la atención en redes sociales. El cantante, expareja de Trini Neira, compartió un registro en TikTok que fue interpretado como una posible indirecta a la hija de Pamela Díaz, luego del beso que protagonizó con el streamer Byking.

En el registro, Bastián Muñoz aparece haciendo lip sync de "Tu misterioso alguien", de la banda argentina Miranda. El fragmento escogido dice: "Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó, ya lo sé (ya lo sé, ya lo sé), solo dime quién es".

Además, acompañó la publicación con la frase "Que tu corazón robó", lo que reforzó las interpretaciones de sus seguidores.

El video superó las 120 mil reproducciones y acumuló comentarios como "Ni come ni deja comer", "Es el Byking" y "Supera, avanza". Algunos de estos mensajes recibieron un 'Me Gusta' del propio cantante.

Sin embargo, Bimza no ha confirmado que la publicación esté dirigida a su expareja. Ambos terminaron oficialmente a comienzos de 2026, después de casi tres años de relación.

El beso de Trini Neira y Byking

La publicación apareció días después de que Trini Neira protagonizara un apasionado beso con Joaquín Pérez, conocido como Byking, durante una transmisión en vivo por Kick.

Aunque desde octubre circulaban rumores sobre un posible acercamiento entre ambos, el momento ocurrió durante el pasado fin de semana, cuando se besaron frente a los espectadores. Además, la joven llamó "amor" al streamer.

Esta semana, con motivo de su cumpleaños, Trini compartió en sus historias una fotografía en la que aparece nuevamente besándose con Byking. Pese a estas muestras de cercanía, ninguno ha confirmado que mantenga una relación oficial.