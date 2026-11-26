26 nov. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Maria Middleton, una joven estadounidense que murió de cáncer a sus 18 años, podría convertirse en la primera santa de la Iglesia católica perteneciente a la generación Z. Según los obispos de Estados Unidos, a la joven se le atribuyen algunas "bendiciones físicas y curaciones".

La primera santa de la generación Z

De acuerdo a Independent en Español, Maria falleció el año 2020 tras batallar por dos años contra un tumor cerebral que le provocó problemas de equilibrio, dolores de cabeza, visión borrosa y dificultades para realizar movimientos precisos con las manos.

"Fue devastador. Una pesadilla. Sentíamos que no había salida", contó su madre, Susan Middleton, en una entrevista con ABC News.

El pasado martes 17 de noviembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) anunció que sus miembros habían votado a favor para avanzar con el proceso de beatificación y canonización de la joven de Pensilvania que desde pequeña tuvo una gran vocación de servicio.

Familia de Maria Middleton

Desde corta edad, Maria comenzó a participar en obras benéficas como la organización de una campaña anual de recolección de abrigos para su escuela y parroquia o recaudar fondos para niños con cáncer, incluso antes de que recibiera su propio diagnóstico.

Pese a su enfermedad, la adolescente incluso participó de un viaje misionero a Uganda y, al regresar a casa, siguió recaudando fondos para una escuela de dicho país africano.

Su padre, Brian Middleton, explicó que Maria era igual que muchas adolescentes: le gustaba Taylor Swift, las bromas, las mascotas y el baile, pero tenía una visión "extrordinaria" de la fe.

"Nuestra frase favorita de Maria es: 'No hace falta ser raro para ser santo'", recordó en ABC News sobre su hija, a quien calificó como "una persona común en todos los sentidos, pero tenía una fe extraordinaria y un gran deseo de cultivar la virtud".

"Bendiciones físicas y curaciones"

De acuerdo a la USCCB, tras la muerte de la joven, numerosas personas han visitado su tumba e incluso se han registrado casos de "bendiciones físicas y curaciones recibidas por su intercesión".

La votación de los obispos estadounidenses es solo el primer paso, ya que la canonización es un largo proceso que requiere la aprobación del Vaticano, en el cual se analiza la vida y obra de la persona, además de reconocer dos milagros atribuidos a su intercesión.

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