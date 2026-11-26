26 nov. 2026 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante hallazgo quedó al descubierto durante la jornada de este jueves en la ciudad de Valparaíso, luego de que Carabineros fuera alertado por la presencia de un feto al interior de una caja de cartón.

El hecho ocurrió en el sector de Pedro Montt con avenida Francia, donde una mujer adulta en situación de calle encontró el cuerpo mientras revisaba basura en busca de especies de valor.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la fiscal regional de Instrucción y Flagrancia, Constanza Díaz, el feto tenía aproximadamente 14 semanas de gestación. El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en que fue abandonado en el lugar.

¿Cómo fue el hallazgo del feto en Valparaíso?

Según explicó la persecutora, la mujer habría encontrado inicialmente la caja en calle Chacabuco con avenida Francia, desde donde trasladó los objetos hasta la intersección de Pedro Montt con avenida Francia.

Fue al abrir la caja de cartón que descubrió un pequeño cuerpo envuelto en una sábana, situación que la llevó a llamar a Carabineros para alertar sobre lo ocurrido.

La fiscal detalló que la mujer manifestó que estaba buscando especies de valor entre la basura cuando se encontró con el cuerpo.

Tras recibir la denuncia, personal policial solicitó la concurrencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos funcionarios corroboraron que se trataba de un feto de aproximadamente 14 semanas de gestación.

En tanto, las diligencias investigativas quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), que deberá realizar las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hallazgo.