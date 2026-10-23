Cuatro detenidos y 166 dosis de pasta base incautadas en operativo antidrogas en La Reina

23 oct. 2026 - 11:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro personas fueron detenidas en la comuna de La Reina, luego de un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) que permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas en el sector de Villa La Reina.

El operativo se originó tras una denuncia realizada por la Dirección de Seguridad de la comuna ante la PDI, que dio paso a diligencias para investigar a una banda que estaría dedicada al microtráfico de sustancias ilícitas en el sector.

Allanamientos e incautación

Durante el procedimiento, los detectives allanaron un domicilio que presuntamente funcionaba como punto de comercialización de drogas. En el lugar se incautaron 166 dosis de pasta base.

Las cuatro personas detenidas serán puestas a disposición de la justicia durante este viernes para su respectivo control de detención.

La investigación busca establecer las responsabilidades de los involucrados en la presunta actividad de microtráfico que se desarrollaba en Villa La Reina.