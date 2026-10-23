Meghan Markle está "profundamente consternada" por investigación a su padre por poseer imágenes de explotación sexual infantil

23 oct. 2026 - 11:06 hrs.

¿Qué pasó?

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, manifestó estar "profundamente consternada" luego de que medios británicos informaran sobre una investigación contra su padre, Thomas Markle, por la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil.

La duquesa de Sussex se refirió al caso mediante un comunicado, en el que recordó que hace seis años conoció una carta enviada a la policía británica con acusaciones contra su padre. Además, explicó que su distanciamiento de él respondió a su intención de proteger a sus hijos.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre la investigación contra su padre?

"Estoy profundamente consternada por las noticias que salieron a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con todos los niños que puedan haber sufrido daños", expresó Meghan en el comunicado.

Markle señaló que en 2018 recibió una carta remitida a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento encargado de la protección de la familia real y de personas especialmente protegidas. Según relató, el documento contenía "acusaciones preocupantes e inquietantes" contra su padre y le aseguraron que estaban siendo investigadas.

Meghan también se refirió a la decisión de cortar el contacto con Thomas Markle, con quien está distanciada desde su boda con Enrique en 2018.

"Espero que ahora pueda entenderse que, a pesar de las distorsiones difundidas a lo largo de los años por ciertos medios de comunicación, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle mantener contacto con nuestros hijos obedecieron a una sola razón: protegerlos", afirmó.

Finalmente, expresó su deseo de que se haga justicia y de que la seguridad y protección de los niños sigan siendo la prioridad.

Hermano de Meghan acusa a su padre

La reacción de la duquesa se produjo después de que el periódico británico The Sun publicara información sobre las acusaciones. Según ese medio, Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, afirmó haber encontrado imágenes pertenecientes a su padre en una antigua vivienda de este en Filipinas.

Por su parte, Thomas Markle, de 82 años, rechazó las acusaciones en una entrevista con el Daily Mail desde Florida y las calificó de "un montón de mentiras".

"Estoy conmocionado, dolido y muy afectado por las acusaciones que mi hijo vertió contra mí. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa. Es lo peor de lo que alguien podría acusarme", declaró.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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