¿Adiós a la calvicie?: Descubren que fármaco para la artritis podría curar la alopecia severa

21 oct. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un fármaco utilizado para tratar enfermedades inflamatorias, como la artritis, podría abrir una nueva alternativa para personas con alopecia severa.

Se trata del upadacitinib, que fue evaluado en dos ensayos clínicos con resultados alentadores para el crecimiento del cabello.

Algunos participantes recuperaron la totalidad del cabello

La investigación, publicada en la revista médica JAMA Dermatology, analizó a 1.399 personas de entre 12 y 64 años que habían perdido al menos la mitad del cabello del cuero cabelludo debido a la alopecia areata.

Durante 24 semanas, los participantes recibieron dosis diarias de 15 o 30 miligramos del medicamento, mientras que otro grupo recibió un placebo para comparar los resultados.

Al finalizar el período, entre el 44,6% y el 45,2% de quienes tomaron la dosis de 15 miligramos alcanzó al menos un 80% de cobertura capilar. Con la dosis de 30 miligramos, la cifra osciló entre el 54,3% y el 55%.

En contraste, entre quienes recibieron el placebo, solo el 1,5% y el 3,4% alcanzaron ese nivel de recuperación, dependiendo del ensayo clínico.

Uno de los hallazgos más destacados fue que algunos pacientes recuperaron la totalidad del cabello del cuero cabelludo. Esto ocurrió entre el 13,1% y el 14,1% de quienes recibieron 15 miligramos, y entre el 20,3% y el 22,5% de quienes tomaron 30 miligramos.

Efectos adversos graves en pocos casos

Los autores del estudio señalaron que el upadacitinib "demostró un perfil positivo de beneficio-riesgo en adultos y adolescentes" con alopecia areata severa, convirtiéndolo en una alternativa de tratamiento para esta población.

Además del crecimiento capilar, se observaron mejoras en la percepción de los resultados y en distintos aspectos de la calidad de vida, factor relevante debido al impacto emocional y social que puede tener la pérdida de cabello.

En cuanto a la seguridad, los efectos adversos graves se registraron en pocos participantes. Sin embargo, los investigadores advirtieron que el seguimiento de 24 semanas no permite establecer cuáles podrían ser los efectos del medicamento a largo plazo.

Nota importante: Este artículo tiene un carácter meramente informativo y por ningún motivo debe reemplazar las indicaciones u órdenes de su médico tratante. Si usted está bajo tratamiento médico o padece de alguna condición crónica, debe seguir estrictamente las recomendaciones de su profesional de salud.

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