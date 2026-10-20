ISP aprueba en Chile versión genérica de semaglutida, el principio activo de Ozempic: ¿Qué se sabe del medicamento?

20 oct. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) aprobó Picmagluti para su venta en Chile, una solución inyectable de Dr. Reddy’s Laboratories Chile que contiene semaglutida, el principio activo de Ozempic, medicamento para tratar la diabetes, pero que también ha generado controversia por su uso para bajar de peso.

Con esta decisión, el país se convierte en uno de los primeros en autorizar una versión de este compuesto obtenida mediante síntesis química. Con eso, Chile se suma a Canadá y Brasil, que lo aprobaron recién en mayo de este año, mientras que Argentina lo registró en 2024.

"Nuestro foco son las personas. Sabemos que hay pacientes esperando y por eso estamos acelerando, en contacto directo con cada laboratorio, pero un registro sanitario no se puede otorgar sin la evidencia completa de calidad y seguridad", afirmó la directora del ISP, Catterina Ferreccio.

Otros laboratorios esperan la autorización del ISP

El organismo otorgó dos registros sanitarios al producto: uno para las presentaciones de 0,25 y 0,5 mg por dosis, y otro para la de 1 mg. Junto con esta aprobación, el ISP continúa evaluando otras solicitudes de medicamentos que contienen el mismo principio activo.

Además de Picmagluti, el Instituto evalúa 11 solicitudes correspondientes a cinco productos de semaglutida sintética presentados por cuatro laboratorios entre junio de 2025 y julio de 2026. Cada dosis o presentación necesita su propio registro sanitario.

Los productos en evaluación son los siguientes:

Seglobia - Laboratorios Recalcine

Glutixa y Curbles - Exeltis Chile

Solución inyectable de semaglutida - Laboratorios Siegfried

Selfix - Laboratorio Chile.

¿En qué se diferencia del Ozempic?

En contraste con el Ozempic original, registrado en Chile como producto biológico, estas nuevas versiones se obtienen mediante síntesis química y deben someterse a una evaluación ordinaria.

El ISP puede solicitar antecedentes adicionales sobre impurezas, estabilidad, almacenamiento, uso y estudios clínicos de eficacia y seguridad.

En paralelo, el organismo también recibió en julio de 2026 cuatro nuevas solicitudes para semaglutidas de origen biológico, que se encuentran en evaluación. En tanto, Estados Unidos y Australia aún no aprueban versiones de origen químico.