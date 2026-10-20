Narcomaderas: juez suspende destrucción de la carga de exportadores bolivianos y autoriza peritaje independiente

20 oct. 2026 - 16:21 hrs.

El Juzgado de Garantía de Arica ordenó suspender la destrucción de las maderas incautadas a exportadores bolivianos investigados en el caso NarcoMaderas. La decisión se adoptó este martes, tras una audiencia de cautela de garantías solicitada por las defensas de 10 empresarios, representados por los exfiscales Alejandro Peña y José Antonio Villalobos.

La orden alcanza a las mercaderías que todavía permanecen incautadas en Arica, San Antonio y Valparaíso. Según explicó Peña a Mega Investiga, el tribunal dispuso la “inmediata paralización” de su destrucción mientras se resuelve una nueva diligencia pericial sobre las muestras de la carga.

Además, el juzgado autorizó que las defensas soliciten el análisis de las contramuestras que se encuentran en el Instituto de Salud Pública (ISP). El examen deberá ser realizado por un laboratorio de una institución estatal distinta, con el objetivo de que la presencia de sustancias en la madera sea evaluada de manera independiente.

“De forma excepcional, las defensas pueden pedir análisis a las contramuestras que están en el ISP, a objeto de que puedan ser periciadas en forma independiente por un laboratorio que sea de alguna institución estatal”, señaló Peña.

La institución que llevará a cabo el análisis aún no está definida. De acuerdo con el abogado, esa decisión se adoptará en una nueva audiencia la próxima semana. El juez también dispuso que el peritaje pueda contar con la presencia, en calidad de veedor, del exoficial de la DEA Scott Outland, quien participaría como perito adjunto de las defensas.

La disputa por los análisis

La resolución se produce en medio de los cuestionamientos planteados por las defensas sobre los procedimientos utilizados para detectar y cuantificar las trazas de cocaína que dieron origen a la investigación. El caso comenzó a tomar relevancia pública en junio, cuando la Fiscalía de Arica informó el hallazgo de más de 100 toneladas de madera boliviana con trazas de la droga.

Los empresarios han presentado informes periciales que objetan aspectos de los análisis y de la forma en que se estableció la presencia de cocaína en los cargamentos. Entre los puntos discutidos están los métodos empleados y la posibilidad de contaminación cruzada. El ISP ha defendido sus resultados, mientras que las defensas han solicitado nuevas pericias.

La diligencia autorizada ahora por el tribunal busca que las contramuestras almacenadas en el ISP sean examinadas por otro laboratorio estatal. La suspensión de la destrucción de las maderas permitirá que la carga permanezca disponible mientras se concreta ese análisis.

Peña sostuvo que la intervención de un laboratorio distinto y la presencia de un veedor apuntan a resguardar la imparcialidad del procedimiento. La resolución no determina por sí misma el resultado de la pericia ni zanja la investigación: abre una nueva instancia de análisis sobre las muestras y mantiene detenida la destrucción de las mercaderías incautadas.

Los cargamentos corresponden a exportadores bolivianos cuyos contenedores fueron retenidos en el marco de la investigación. La audiencia de la próxima semana deberá precisar qué institución estatal realizará el examen y cómo se llevará a cabo la diligencia.

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