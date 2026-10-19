La pista cuesta arriba para Vivanco: fiscalía pide formalizar a exjueza por otro cohecho en la arista Fundamenta

19 oct. 2026 - 21:59 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía abrió un nuevo flanco judicial para la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia para formalizarla por su presunta participación en otros pagos ilícitos, esta vez en el caso Fundamenta.

Delitos imputados y origen de las acusaciones

La petición fue presentada en una investigación que también involucra a Gonzalo Migueles y Eduardo Lagos Herrera. Según el escrito, Vivanco y Migueles serían formalizados como autores del delito consumado de cohecho, mientras que a Lagos Herrera se le atribuye el delito de soborno.

La solicitud señala que los hechos investigados habrían ocurrido entre febrero y marzo de 2023, en la comuna de Santiago. El documento pide al tribunal fijar la audiencia y propone que se realice el 12 de noviembre de 2026.

Petición de fecha para la audiencia de formalización

En su presentación, la fiscal Wittwer solicita formalizar la investigación “por la participación y responsabilidad que les cabe en calidad de autores de los delitos consumados de cohecho” respecto de Vivanco y Migueles, y por “soborno” respecto de Lagos Herrera.