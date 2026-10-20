Sueldo mínimo en Chile: ¿Por qué habrá dos reajustes en 2027?

20 oct. 2026 - 08:00 hrs.

El sueldo mínimo en Chile tendrá nuevos reajustes durante el próximo año, de acuerdo con el mecanismo establecido por ley. La normativa vigente no solo fija el monto que reciben actualmente los trabajadores, sino que también determina cómo se definirán las próximas alzas.

Actualmente, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores mayores de 18 años y hasta los 65 años es de $553.553, monto que comenzó a regir el 1 de mayo de 2026.

¿Y cuándo volverá a subir el sueldo mínimo? La Ley n.º 21.830 establece que el próximo reajuste comenzará a regir el 1 de enero de 2027 y su porcentaje dependerá de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2026.

Así, el ajuste busca mantener el valor real del salario frente al aumento del costo de la vida y evitar que el poder adquisitivo de los trabajadores se vea afectado por la inflación.

¿Cómo se calculará el próximo aumento?

El nuevo monto del ingreso mínimo mensual será determinado considerando la variación acumulada del IPC durante el período establecido por la ley.

El valor resultante deberá ser establecido mediante un decreto supremo del Ministerio de Hacienda, suscrito también por el ministro del Trabajo y Previsión Social, a más tardar el 15 de enero de 2027.

A partir de enero de 2027 también se reajustarán los montos correspondientes a los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años, además del ingreso mínimo para efectos no remuneracionales, en la misma proporción en que aumente el ingreso mínimo mensual.

¿Habrá otro reajuste durante 2027?

Sí. La normativa contempla una segunda alza del sueldo mínimo durante el próximo año.

A más tardar durante junio de 2027, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley para proponer un nuevo reajuste del ingreso mínimo mensual. La iniciativa deberá contemplar que el nuevo monto comience a regir a partir del 1 de julio de 2027.

Para elaborar este proyecto, el Ejecutivo deberá consultar las sugerencias del Consejo Superior Laboral. Por ello, será durante el primer semestre de 2027 cuando se conozca la propuesta que determinará el nuevo valor del sueldo mínimo a contar de julio.