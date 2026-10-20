Metro de Santiago anuncia cierre de estación en la Línea 2 por "acumulación de agua"

20 oct. 2026 - 15:29 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que se registra este martes en la Región Metropolitana ya está dejando sus primeras afectaciones en el Metro de Santiago, sistema de transportes que anunció el cierre de una estación debido a la "acumulación de agua".

Metro anuncia cierre de estación

A través de sus redes sociales, el Metro informó que "estación Departamental L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, debido a acumulación de agua".

Las actualizaciones sobre nuevos cierres de estaciones o la normalización del servicio serán informadas en esta nota o lo puedes revisar en tiempo real en la cuenta de X (Twitter) @metrodesantiago.

Metro opera bajo "programa lluvia" en cinco líneas

Debido a la contingencia, el tren subterráneo informó pasado el mediodía que las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 —todas con secciones en superficie— están operando bajo el "programa lluvia".

A raíz de esto, los trenes están "operando con velocidad reducida", por lo que el Metro llamó a sus usuarios a planificar sus viajes con anticipación.

Además, la empresa estatal recordó que "con la lluvia, un pequeño descuido puede provocar una caída".

Por lo tanto, se hizo un llamado a "evitar correr por las estaciones y utilizar siempre el pasamanos en escaleras y trenes".

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