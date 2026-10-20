Metro de Santiago cierra dos estaciones de Línea 1 por emergencia médica
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Una interrupción parcial afecta al servicio de la Línea 1 del Metro de Santiago durante la mañana de este martes, debido a una emergencia médica. Según informó la empresa a través de su cuenta oficial en X, a las 08:10 horas el servicio se encontraba disponible únicamente entre San Pablo y Universidad de Chile, por un lado, y entre Baquedano y Los Dominicos, por el otro.
A las 08:14 horas, Metro confirmó que las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía se encontraban cerradas y sin servicio de trenes. Además, advirtió que el restablecimiento del funcionamiento completo de la Línea 1 podría tardar más de una hora, por lo que llamó a los pasajeros a mantenerse atentos a las próximas actualizaciones oficiales.
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro de Santiago?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, los usuarios pueden comunicarse al 1411 e indicar su ubicación para solicitar ayuda. En tanto, si una persona es víctima o testigo de acoso, debe contactar al 1488.
También es posible pedir asistencia al personal de Metro mediante los intercomunicadores disponibles en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de una evacuación, la recomendación es mantener la calma y seguir las instrucciones entregadas por el personal de la empresa. Asimismo, se debe evitar correr y, cuando sea posible, ayudar a niños y pasajeros con dificultades de movilidad a descender del tren.
08:14 hrs. Por emergencia medica, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes: ?U. Católica ?Santa Lucia— Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 20, 2026
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