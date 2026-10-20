Metro de Santiago cierra dos estaciones de Línea 1 por emergencia médica

20 oct. 2026 - 09:02 hrs.

¿Qué pasó?

Una interrupción parcial afecta al servicio de la Línea 1 del Metro de Santiago durante la mañana de este martes, debido a una emergencia médica. Según informó la empresa a través de su cuenta oficial en X, a las 08:10 horas el servicio se encontraba disponible únicamente entre San Pablo y Universidad de Chile, por un lado, y entre Baquedano y Los Dominicos, por el otro.

A las 08:14 horas, Metro confirmó que las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía se encontraban cerradas y sin servicio de trenes. Además, advirtió que el restablecimiento del funcionamiento completo de la Línea 1 podría tardar más de una hora, por lo que llamó a los pasajeros a mantenerse atentos a las próximas actualizaciones oficiales.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro de Santiago?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, los usuarios pueden comunicarse al 1411 e indicar su ubicación para solicitar ayuda. En tanto, si una persona es víctima o testigo de acoso, debe contactar al 1488.

También es posible pedir asistencia al personal de Metro mediante los intercomunicadores disponibles en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de una evacuación, la recomendación es mantener la calma y seguir las instrucciones entregadas por el personal de la empresa. Asimismo, se debe evitar correr y, cuando sea posible, ayudar a niños y pasajeros con dificultades de movilidad a descender del tren.