Qué se sabe sobre la muerte de Sahara Ray, modelo y expareja de Justin Bieber

20 oct. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y diseñadora australiana Sahara Ray, que en 2016 fue vinculada sentimentalmente al cantante Justin Bieber, falleció a los 34 años el pasado 18 de octubre. De acuerdo con Daily Mail, Ray sufrió la sobredosis el viernes por la noche y fue trasladada a un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos.

Page Six informó que, antes de su fallecimiento, permaneció conectada a soporte vital. Ante su falta de evolución, su familia habría decidido retirarlo el domingo y la muerte de la modelo se confirmó esa misma noche.

Según reportes de medios internacionales, su muerte se produjo tras una sobredosis de fentanilo, un potente opioide.

Los mensajes de su familia tras su muerte

Tras conocerse la noticia, Alana Pallister, hermana de Sahara, compartió un mensaje para recordarla y expresar el dolor que le provocó su pérdida: "Mi hermanita hada, mi querida Sahara: un gran trozo de mi corazón se ha roto. Tú, mi niña hermosa, eras demasiado radiante para este mundo", escribió.

Por su parte, su madre, Gretchen Bach, señaló que la familia ha recibido muestras de cariño y apoyo de amigos, seguidores y comunidades de distintas partes del mundo tras el fallecimiento.

La muerte de Ray ocurrió pocos meses después del nacimiento de su hija, Snow, quien nació el 27 de enero de 2026.