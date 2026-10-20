Video muestra el momento exacto en que un rayo impactó contra una antena en Viña del Mar

20 oct. 2026 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que fue pronosticado para este martes ya ha dejado sus efectos en diferentes puntos del país, siendo la comuna de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, una de las zonas afectadas.

Además de los anegamientos que provocan las precipitaciones, un registro audiovisual mostró el momento exacto en que un rayo impactó una antena en la Ciudad Jardín.

Rayo impactó antena en Viña del Mar

El video fue compartido por la comunidad de Megatiempo y muestra el instante en que una antena, ubicada en el sector de Nueva Aurora, es impactada por un rayo.

Según los antecedentes del registro audiovisual, el hecho ocurrió cerca de las 10:50 horas de este martes, momento en que la Ciudad Jardín también estaba siendo afectada por las precipitaciones.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se espera que después de las 16:00 horas, y hasta la medianoche, se registre el momento de mayor intensidad del sistema frontal.

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