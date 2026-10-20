Intensas lluvias en Cajón del Maipo: Restringen acceso hacia Baños Morales por riesgo de remociones en masa

20 oct. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana han golpeado con fuerza a Cajón del Maipo, donde las precipitaciones han aumentado su intensidad en cuestión de minutos y han provocado una importante acumulación de agua en el sector de San Gabriel.

Durante la tarde de este martes, la lluvia se ha mantenido de manera constante, aunque con variaciones en su intensidad. Según lo observado en terreno, los momentos de precipitaciones más débiles han dado paso a episodios de lluvia muy fuerte, acompañados de truenos.

La situación genera preocupación por la posibilidad de remociones en masa en distintos sectores de la comuna, considerando las condiciones meteorológicas que enfrenta la zona cordillerana.

Restringen el acceso hacia Baños Morales

En el sector de la tenencia San Gabriel, el tránsito se encuentra limitado como medida preventiva. Solo pueden acceder residentes y equipos de emergencia que estén desempeñando trabajos en la zona.

La restricción también afecta el desplazamiento hacia Baños Morales, donde el tránsito permanece suspendido desde la tarde del lunes para quienes no residen en ese sector. La medida busca prevenir situaciones de riesgo y evitar la circulación de personas que no necesiten desplazarse hasta ese lugar.

"Es importante siempre señalar que si usted no tiene que pasar hacia el sector de Baños Morales, si no tiene residencia ahí, no venga porque no va a poder pasar. Esto desde ayer en la tarde, está absolutamente suspendido el tránsito", dijo el periodista de Meganoticias, Danilo Villegas.

Durante el despacho se observó una baja circulación de vehículos y peatones. Los automóviles que llegan al control deben avanzar por una sola pista, con el objetivo de evitar atochamientos en el sector.

Las precipitaciones comenzaron alrededor de las 13:00 horas y, pese a que por momentos han disminuido, vuelven a intensificarse en lapsos breves.

Frente a este escenario, el municipio ha realizado labores de limpieza y prevención en el centro de la comuna y en distintos puntos identificados como zonas de riesgo. Estos trabajos buscan preparar el territorio ante las posibles consecuencias del sistema frontal durante la jornada.

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