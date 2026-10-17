Ministerio de Salud declara alerta sanitaria en la Región Metropolitana tras aluvión en Las Condes y ante nuevo sistema frontal

17 oct. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud declaró alerta sanitaria en la Región Metropolitana debido a las consecuencias del aluvión registrado el pasado 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, y ante el riesgo de nuevas emergencias asociadas a las condiciones meteorológicas.

Alerta sanitaria en la Región Metropolitana

La medida fue establecida mediante el decreto n.º 84 de 2026, publicado este sábado 17 de octubre en el Diario Oficial. La decisión cobra relevancia ante el pronóstico de un nuevo sistema frontal que podría afectar a Santiago y otras regiones de la zona central desde la noche de este domingo 18 de octubre.

Según los antecedentes del decreto, las inundaciones y el aluvión provocaron daños en infraestructura y centros de salud. Además, la acumulación de barro y agua representa un riesgo de contagio de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

La ministra de Salud, May Chomalí, destacó las herramientas que entrega esta medida para enfrentar eventuales emergencias meteorológicas.

“Estamos tomando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y anticiparnos a las consecuencias que podría tener un nuevo sistema frontal. La experiencia de los últimos días nos demuestra que debemos estar preparados para responder con rapidez, especialmente cuando se producen aluviones, inundaciones o daños en establecimientos de salud. Esta alerta sanitaria nos permite reforzar nuestros equipos, movilizar recursos y resguardar la continuidad de la atención”, afirmó la secretaria de Estado.

La alerta sanitaria entrega facultades extraordinarias a las subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, a la Seremi de Salud Metropolitana y a los Servicios de Salud de la región.

Entre las atribuciones se contempla la contratación extraordinaria y redistribución de personal, la agilización de compras de medicamentos e insumos, la habilitación de espacios alternativos de atención y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

También se podrá facilitar la entrega de medicamentos en zonas donde se vea afectado el funcionamiento de las farmacias y coordinar acciones con organismos públicos y privados.