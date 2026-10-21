Muere fisicoculturista de 33 años tras desplomarse en plena competencia: Llevaba menos de dos meses casado

21 oct. 2026 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

La muerte de Mateusz Chmura, un culturista de 33 años, conmocionó al mundo del fisicoculturismo luego de que se desplomara mientras competía en un campeonato en Inglaterra. El deportista recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado a un hospital, donde falleció horas después.

El hecho ocurrió el domingo durante las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA), realizadas en el Telford International Centre. La noticia fue confirmada al día siguiente por la organización, que expresó sus condolencias a la esposa, familiares y amigos del atleta.

¿Qué pasó con Mateusz Chmura durante la competencia?

Chmura participaba en la categoría de culturismo clásico de peso medio cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó frente a los jueces, los demás competidores y el público.

Los equipos médicos presentes en el recinto acudieron a atenderlo. Según informó la PCA, también recibió asistencia de profesionales de una ambulancia local y del servicio de ambulancias aéreas de Midlands, antes de ser trasladado a un hospital.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el deportista falleció horas después. Hasta ahora, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

El incidente obligó a interrumpir temporalmente la competición. Sin embargo, el evento se reanudó después de que los organizadores conversaran con los participantes, cuando todavía no se conocía el fallecimiento de Chmura.

Se había casado hace menos de dos meses

Según consignaron varios medios internacionales, Chmura se había casado con su pareja, Patrycja, hacía menos de dos meses.

Su muerte también ocurrió en una fecha especialmente significativa: el lunes 19 de octubre habría cumplido 34 años, apenas un día después de desplomarse durante el campeonato.

A esto se suma que el culturista había comenzado recientemente a competir. El 4 de octubre participó en el torneo PCA First Timers, en Yorkshire, una competencia para deportistas que debutan en este tipo de escenarios, donde obtuvo el segundo lugar.

"Te casaste hace menos de dos meses y mi corazón se rompe pensando en tu esposa y en tu familia teniendo que afrontar esta pérdida inimaginable. Mateusz, eras una persona increíblemente genial y no siento que esto aún sea real", escribió en sus redes Reza Eradi, culturista y amigo de Chmura.

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