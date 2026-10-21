Barreras para contener inundaciones: ¿Cuánto valen y cómo funcionan?

21 oct. 2026 - 16:32 hrs.

Las barreras para contener inundaciones han vuelto a estar en el centro de la conversación tras las recientes lluvias en Santiago. La municipalidad de Ñuñoa, de hecho, hizo noticia al comprar 100 barreras para detener el paso del agua, de cara al temporal que se pronosticó para el pasado martes.

Según informó la empresa Maletek, sus barreras de contención hídrica se encuentran actualmente con quiebre de stock. La compañía comercializa estos productos desde hace cinco años y aclara que se trata de una tecnología que no es nueva.

Conocidas originalmente como deflectores de agua, estas estructuras modulares de origen chino están diseñadas para contener, desviar y encauzar flujos de agua durante inundaciones, precipitaciones intensas y otras emergencias hídricas.

¿Cuál es el valor del producto?

El producto cuenta con tres valores distintos, dependiendo de su altura. Además, cada una tiene tres modelos diferentes:

Modelo DEF-61 A, B y C: desde $52.990 c/u + IVA

Maletek

Modelo DEF-66 A, B y C: desde $76.990 c/u + IVA

Maletek

Modelo DEF-83 A, B y C: desde $95.990 c/u + IVA

Maletek

¿Cuáles son las principales características de estas barreras?

Una de sus principales características es que permiten crear líneas de contención mediante la unión de distintas unidades. Así, pueden utilizarse para proteger viviendas, comercios, industrias e infraestructura pública de forma dinámica.

No obstante, la compañía advirtió sobre instalaciones incorrectas que ha observado en reportajes televisivos recientes. Entre ellas, mencionó barreras sin conexión entre sí, colocadas a distintas alturas o sujetas mediante sacos de arena.

La empresa enfatizó que estos elementos deben instalarse como un sistema modular conectado y nivelado. Si las barreras quedan a diferentes alturas, el agua puede filtrarse incluso cuando su volumen es reducido.

Respecto de su fijación, explicó que el diseño de sus productos aprovecha la presión y el peso del agua para aumentar la estabilidad. Por ello, no requieren anclajes ni elementos adicionales cuando se utilizan e instalan correctamente.

Maletek

Contención temporal y preventiva

Las barreras también son reutilizables y están disponibles en alturas de 61,5, 66,5 y 83 centímetros. Sus módulos permiten formar trazados rectos, curvas y esquinas, según las necesidades del espacio donde se instalen.

La empresa también destacó una posible aplicación adicional: crear zonas de acumulación temporal de agua para riego agrícola o para mantener reservas preventivas ante emergencias forestales, como incendios. Esta alternativa requiere las medidas de impermeabilización y seguridad correspondientes.

Finalmente, Maletek recalcó que estas barreras constituyen un sistema de contención temporal y preventiva, no una garantía de protección absoluta. Su efectividad depende de factores como la instalación, la superficie, la altura de la barrera y la fuerza del agua.