Toma Valle Hermoso: 40 casas están en riesgo de caer al río Maipo tras las lluvias

21 oct. 2026 - 14:16 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 40 viviendas de la toma Valle Hermoso, en la comuna de Puente Alto, están en riesgo de caer al río Maipo debido a la erosión del terreno provocada por el paso del agua. La situación se registra luego de las intensas lluvias que afectaron a la zona y que obligaron a evacuar a las familias del sector.

En total, alrededor de 134 familias viven en esta toma, donde el tránsito permanece suspendido y se mantiene un operativo municipal y de Carabineros. Aunque la gran mayoría de los residentes debió abandonar sus viviendas, algunas personas aún permanecen en el lugar.

Advierten riesgo de nuevos derrumbes

Las casas están construidas en terrenos ubicados junto a la ribera del río. Con el aumento del caudal, el agua ha ido desgastando la tierra y reduciendo la estabilidad del suelo, lo que ya ha provocado la caída de algunas estructuras.

Según los antecedentes entregados en el lugar, las primeras viviendas comenzaron a levantarse en 2018, pese a las advertencias sobre los riesgos de construir en ese sector. La situación mantiene en alerta a las autoridades, ante la posibilidad de que nuevos episodios de lluvia agraven las condiciones del terreno.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, afirmó que el municipio cuenta con un informe de Sernageomin y que ha sostenido conversaciones con el Ministerio de Vivienda para avanzar hacia una solución definitiva.

“Pero la verdad es que el peligro es latente; nosotros ya estamos barajando la posibilidad con el Ministerio de hacer el desalojo permanente porque hoy día acá ya están en peligro las vidas de todas estas personas”, señaló.

Familias sin alternativas habitacionales

Uno de los principales problemas que enfrentan los residentes es la falta de alternativas para acceder a una vivienda. De acuerdo con el alcalde, cerca del 70% de las personas que viven en el campamento son extranjeras y no cumplirían con las condiciones para postular a distintos programas habitacionales.

Las autoridades deberán evaluar cómo abordar la situación de las familias evacuadas y prevenir que regresen a viviendas expuestas a nuevos derrumbes, especialmente ante la posibilidad de que vuelvan las lluvias.