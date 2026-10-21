Cuerpo de joven es encontrado en el río Mapocho tras accidente en la Autopista Central

21 oct. 2026 - 13:31 hrs.

¿Qué pasó?

El cuerpo de un joven de 25 años fue encontrado en el lecho del río Mapocho, a cerca de un kilómetro del lugar donde habría sufrido un accidente de tránsito durante la madrugada de este miércoles. El vehículo que conducía, un Hyundai Accent rojo, fue hallado volcado en la Autopista Central, a la altura de General Velásquez.

Según los antecedentes entregados por su familia, el accidente habría ocurrido entre las 04:30 y las 05:00 horas, cuando el joven circulaba por la autopista, que se encontraba mojada producto de las lluvias. Una de las hipótesis es que, tras el volcamiento, habría salido eyectado del automóvil y caído al cauce del río, desde donde habría sido arrastrado por la corriente.

Familia encontró el cuerpo tras horas de búsqueda

La familia comenzó a buscar al joven luego de que no regresara a su casa. Sus amigos intentaron contactarlo por teléfono, pero la llamada fue respondida por personal de la autopista, que informó que había encontrado el vehículo volcado y que tenía en su poder el celular del conductor.

Tras recorrer distintos centros asistenciales sin encontrarlo, sus familiares y amigos regresaron al lugar del accidente. Fue uno de ellos quien caminó por el lecho del río durante aproximadamente un kilómetro y encontró el cuerpo sin vida.

El padre de la víctima manifestó su molestia por el procedimiento realizado tras el hallazgo del automóvil, ya que, según cuestionó, el vehículo fue retirado sin que se encontrara al joven.

“Molestos estamos porque el auto no se tenía que haber movido de ahí, porque se tenía que haber hecho un peritaje”, sostuvo. Además, reclamó que se debió haber esperado para inspeccionar el lugar y buscar a su hijo.

Investigan las circunstancias de la muerte

El caso está siendo investigado para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las circunstancias en que el joven terminó en el río Mapocho. Personal de Carabineros, incluidos funcionarios del OS9, llegó al lugar y tomó contacto con el padre de la víctima.

Por ahora, la hipótesis planteada por la familia es que el joven habría perdido el control del vehículo y salido eyectado tras el volcamiento. Sin embargo, las circunstancias del accidente y las actuaciones posteriores al hallazgo del automóvil deberán ser establecidas mediante la investigación.