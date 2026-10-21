Cinco errores que pueden arruinar las ondas naturales de tu pelo y cómo evitarlos esta primavera

21 oct. 2026 - 14:39 hrs.

Cuidar el cabello y mantener su textura natural puede ser un desafío cuando pequeños hábitos de la rutina afectan su apariencia. Para quienes tienen pelo ondulado, conseguir una melena definida, con movimiento y menos frizz depende tanto de los productos utilizados como de la forma de peinarla y secarla.

Uno de los errores más comunes es intentar controlar las ondas sin considerar sus necesidades. El exceso de calor, el uso inadecuado de los cepillos y una aplicación poco equilibrada de productos pueden hacer que pierdan su forma natural.

Con la primavera, también surgen nuevas oportunidades para renovar los cuidados del cabello y probar técnicas que ayuden a potenciar su textura. La clave está en incorporar algunos cambios sencillos que permitan conseguir mejores resultados sin complicar la rutina.

Cinco hábitos que debes evitar para definir tus ondas

El primer error es cepillar el pelo cuando está seco. Este hábito puede desarmar la forma de las ondas y aumentar el frizz. Por eso, es preferible desenredarlo cuando está mojado, utilizando un cepillo de púas flexibles o un peine de dientes anchos.

También es importante prestar atención al secado. Frotar el cabello con una toalla convencional puede alterar su estructura y reducir la definición. Una alternativa es utilizar una toalla de microfibra y presionar suavemente cada mechón para retirar el exceso de agua.

La cantidad de producto es otro factor relevante. Aplicar demasiado no garantiza un mejor resultado, ya que puede dejar el cabello pesado y apelmazado. Lo recomendable es distribuir pequeñas cantidades por secciones para lograr una cobertura más uniforme.

El calor excesivo también puede perjudicar la apariencia de las ondas. Conviene trabajar con temperaturas medias o bajas y evitar mantener las herramientas térmicas en un mismo punto. Si se utiliza un cepillo térmico, como el Aurora de Termix, se recomienda girarlo durante el secado.

Por último, no todos los cepillos cumplen la misma función. Mientras uno de púas flexibles ayuda a desenredar, uno redondo permite trabajar la forma de las ondas. Su diámetro influye en el resultado: cuanto más grande sea, más amplias serán las ondas.

Además, técnicas como el scrunch, que consiste en apretar los mechones hacia arriba con el producto aplicado, y el plopping, que utiliza una camiseta de algodón para envolver el cabello húmedo durante unos minutos, pueden ayudar a potenciar su definición.

Cómo participar por un viaje para dos personas a Madrid

Durante septiembre y octubre de 2026, Pichara y Termix tienen un concurso dirigido a quienes compren productos de la marca por un monto mínimo de $25.000 en una misma transacción. El premio consiste en un viaje para dos personas a Madrid, España.

Para participar, se debe registrar la compra mediante el código QR disponible en tiendas físicas y franquicias autorizadas, o completar el formulario online. La promoción es válida en tiendas propias, franquicias autorizadas y en pichara.cl. El sorteo está programado para el 30 de noviembre de 2026.