Nuevo golpe al bolsillo: Confirman alza de $41 en el precio de las bencinas y de $91 en el diésel desde este jueves

21 oct. 2026 - 17:11 hrs.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) publicó su Informe Semanal de Precios para Combustibles, en el que ratificó un nuevo aumento en el valor de las bencinas, el diésel y otros derivados, el cual comenzará a regir a contar de este jueves 22 de octubre de 2026.

La variación confirmada se enmarca en medio de la preocupación expresada por los gremios de camioneros ante la quinta alza consecutiva en el costo del transporte, fenómeno motivado principalmente por las tensiones internacionales y el escenario energético global.

¿Cuál es la variación en el precio de los combustibles desde este jueves?

De acuerdo con el reporte oficial de ENAP, los ajustes en los valores de venta mayorista para esta semana son los siguientes:

Gasolina de 93 octanos : Subirá $41,3 por litro.

: Subirá por litro. Gasolina de 97 octanos : Subirá $41,3 por litro.

: Subirá por litro. Diésel : Aumentará $91,5 por litro.

: Aumentará por litro. Kerosene (parafina): Subirá $24,8 por litro.

(parafina): Subirá $24,8 por litro. Gas licuado de uso vehicular (GLP autos): Registrará una alza de $13,9 por litro.

Las explicaciones del Gobierno tras la nueva alza

Previo a la entrega del informe oficial, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió al escenario económico señalando que el Ejecutivo ha realizado esfuerzos fiscales por un monto cercano a los $300.000 millones para amortiguar el impacto en los bolsillos de las familias y el sector transporte.

"Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que estas alzas sean lo más pausadas posible dentro de lo que nos permiten las finanzas públicas (...) El Estado de Chile va a continuar, aún después de estas alzas, apoyando derechamente con subsidios. Hoy día el Gobierno está subsidiando el diésel del orden de los $200 pesos por litro", afirmó la autoridad económica.

Asimismo, el jefe de Hacienda atribuyó la sostenida presión inflacionaria sobre los combustibles a factores externos fuera del control nacional, como la inestabilidad geopolítica por los conflictos en Medio Oriente y Rusia, además de la menor capacidad operativa en refinerías a nivel internacional.

La aclaración de ENAP sobre los precios finales

En su informe técnico, ENAP recordó a la ciudadanía que su rol institucional se limita exclusivamente a "comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes".

Por ello, la estatal enfatizó que "ENAP no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que ENAP determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo".