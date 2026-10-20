"Lo perdí todo": Christina Applegate revela que fue mal diagnosticada con esclerosis múltiple durante cinco años

20 oct. 2026 - 19:43 hrs.

Christina Applegate recibió una noticia que cambió radicalmente su vida y la condición de salud que ha enfrentado durante los últimos cinco años. La actriz, conocida por sus papeles en "Dead to Me" y "Married... with Children", reveló que no tiene esclerosis múltiple (EM), enfermedad que le habían diagnosticado en 2021.

La intérprete de 54 años compartió la noticia entre lágrimas en el pódcast MeSsy, que conduce junto a Jamie-Lynn Sigler. Sin embargo, lejos de sentir alivio, reconoció que conocer el error médico la dejó llena de dudas, pues sus síntomas continúan y, según explicó, incluso han empeorado.

"No he mejorado"

Durante el episodio publicado este martes, Applegate recordó el momento en que su doctora le dijo que no padecía la enfermedad que durante más de cinco años creyó que explicaba sus problemas de salud.

"Mi doctora entró en mi habitación y dijo: 'Felicitaciones, no tienes esclerosis múltiple'", relató la actriz. Su reacción fue distinta a la de las personas que la rodeaban: "Yo no estaba feliz en absoluto. Todos los demás estaban muy felices (...) Nada mágico pasó cuando ella dijo: 'No tienes esclerosis múltiple'. Nada mágico pasó", agregó.

Applegate explicó que descartar el diagnóstico no significó que sus dificultades físicas desaparecieran. "No te diagnostican erróneamente y de repente estoy mejor. ¡No he mejorado, Jamie! Si acaso, he empeorado", afirmó durante la conversación con su compañera.

La actriz agregó que ahora se encuentra nuevamente en el punto de partida, sin saber qué provoca los síntomas que arrastra desde 2021. Por eso, sus médicos deberán iniciar nuevas investigaciones para determinar qué ha ocurrido con su salud durante este tiempo y qué enfermedad tiene.

"Lo perdí todo": El impacto del diagnóstico erróneo

La revelación también tuvo un profundo impacto emocional en Applegate, quien reconoció que atravesó una gran depresión durante este proceso y que su enfermedad percibida tuvo consecuencias en su vida personal y profesional.

"He pasado por una gran depresión por esto. Pero lo perdí todo. Perdí mi trabajo", confesó. Además, explicó que todavía necesita utilizar una silla de ruedas para acudir a sus consultas médicas, ya que no puede caminar desde el automóvil hasta la sala donde la atienden.

La actriz había hecho público su diagnóstico en 2021 y, desde entonces, compartió abiertamente las dificultades que enfrentaba. Su experiencia también se convirtió en parte central de las conversaciones que mantiene en MeSsy junto a Sigler, quien sí vive con esclerosis múltiple.

Applegate reconoció que la nueva información la dejó confundida, especialmente porque durante años encontró en ese diagnóstico una explicación para sus síntomas cotidianos. También manifestó sentirse incómoda por la posibilidad de haber decepcionado a quienes la identificaban como una voz visible de la comunidad de personas con EM.

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