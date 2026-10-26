El nuevo centro tecnológico que abrió en Lampa y busca transformar la logística y el retail en Sudamérica

26 oct. 2026 - 07:40 hrs.

La automatización y la digitalización están cambiando la forma en que las empresas gestionan sus inventarios, preparan pedidos y atienden a sus clientes. En sectores como la logística y el retail, integrar distintas tecnologías se ha convertido en una herramienta para mejorar la eficiencia y responder a nuevas exigencias operacionales.

En este escenario, la compañía chilena STG inauguró en Lampa un Centro de Experiencia que busca acercar estas innovaciones a clientes y potenciales socios comerciales mediante demostraciones prácticas. La iniciativa fue presentada como un espacio inédito en Sudamérica.

Fundada en 2002, STG se especializa en integrar hardware, software y servicios para responder a desafíos de logística, comercio y gestión operacional. Con este nuevo recinto, la empresa busca mostrar cómo diferentes soluciones pueden funcionar de manera coordinada para resolver problemas concretos.

Robots, tiendas inteligentes y automatización

El centro recrea distintos escenarios de operación para que los visitantes puedan conocer tecnologías aplicadas a situaciones reales. En el área de retail, el recorrido incluye soluciones de tiendas inteligentes, gestión de inventario, trazabilidad mediante RFID, espejos inteligentes y sistemas de retiro dinámico de compras.

En las zonas dedicadas a la logística, las demostraciones contemplan robots autónomos, sistemas Goods-to-Person —que acercan los productos a los operarios— y procesos automatizados de preparación de pedidos, empaque y etiquetado.

La inauguración contó con la participación de empresas tecnológicas como Zebra Technologies, Mushiny, Seagull, Elo e IdiotLab, cuyos desarrollos forman parte del ecosistema de soluciones que STG integra para sus clientes.

Carolina Vásquez, CEO y cofundadora de STG, explicó que el objetivo es que los asistentes comprendan cómo estas herramientas pueden aplicarse a sus propias operaciones. La ejecutiva señaló que esperan que los visitantes regresen con sus equipos para profundizar en las tecnologías y evaluar nuevas alternativas de automatización.

Una plataforma para impulsar nuevos negocios

Más allá de exhibir equipamiento, la compañía plantea el centro como un espacio permanente para desarrollar relaciones comerciales, mostrar innovaciones y explorar oportunidades de negocio.

Leonardo Navarrete, Chief Commercial Officer de STG, destacó que la iniciativa representa el comienzo de una plataforma de demostración tecnológica, relacionamiento comercial y construcción de marca.

De esta manera, el recinto busca conectar a empresas y especialistas con soluciones que permitan modernizar centros de distribución, operaciones logísticas y espacios comerciales, a través de experiencias prácticas que muestran la tecnología en funcionamiento.

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