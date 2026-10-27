"Nos pasó un aluvión en la casa": Influencer muestra cómo quedó su hogar en El Arrayán tras las intensas lluvias en Santiago

27 oct. 2026 - 17:31 hrs.

A través de sus redes sociales, la influencer Yoga Woman mostró cómo quedó su hogar en el sector de El Arrayán, en la comuna de Lo Barnechea, tras las intensas lluvias que azotaron ayer lunes a la Región Metropolitana.

"Nos pasó un aluvión en la casa"

"Nos pasó un aluvión en la casa... y que entró... pero lo más importante, estamos todos bien", escribió anoche en una historia Anaís Sorensen, quien tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

En uno de los registros ayer se puede ver cómo la corriente de lodo baja por la pendiente en donde se ubica su casa, la cual, según se aprecia en otra publicación, entró por los ventanales hacia el interior de la vivienda.

"Literal en segundos"

Esta mañana, ya con luz de día, la influencer publicó un reel en el cual se pueden ver los daños al interior de la casa y la gran cantidad de sedimentos que quedaron en el patio de la vivienda.

"Sin palabras... Literal en segundos... Lo más importante (es que) están todos bien. Un gran aprendizaje", escribió en la descripción en donde se puede ver el barro acumulado en algunas habitaciones.

Finalmente, Yoga Woman hizo un especial pedido para sus mascotas mientras despeja su casa: "Necesito hogar temporal para mis 3 gatitos que son indoor. Se portan muy bien".

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