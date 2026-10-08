Metro de Santiago cierra dos accesos de estación Los Domínicos por acumulación de agua tras aluvión en Las Condes

08 oct. 2026 - 19:01 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la emergencia provocada por el aluvión que afecta a la comuna de Las Condes, Metro de Santiago informó durante la tarde de este jueves el cierre preventivo de dos accesos a estación Los Domínicos debido a la acumulación de agua en el exterior.

En concreto, los accesos suroriente y nororiente permanecen cerrados, mientras que las otras entradas se mantienen habilitadas para el ingreso y salida de pasajeros.

Un aluvión se produjo durante la tarde de este jueves a un amplio sector de la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana, donde un potente torrente de agua ha arrastrado vehículos, incluido un bus del sistema RED con pasajeros, además de ingresar a viviendas y otros inmuebles.

La emergencia se concentra principalmente en sectores de San Carlos de Apoquindo y también ha obligado a disponer la evacuación de colegios e inmuebles.

18:52 hrs. [Actualización] En estación Los Dominicos, los accesos suroriente y nororiente se encuentran cerrados de manera preventiva por acumulación de agua en el exterior. ?? Los otros accesos están habilitados. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 8, 2026

¿Qué dijo Senapred?

El director regional de Senapred de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, confirmó que se registra un aluvión en la comuna de Las Condes debido a las intensas precipitaciones. El fenómeno afecta principalmente a sectores de General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

De acuerdo con la autoridad, la emergencia se produce por la activación de quebradas en la comuna, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

“Debido a las intensas precipitaciones, se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando principalmente las calles General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur”, informó Muñoz.

Gobierno coordina despliegue junto a Senapred

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que tomó contacto con las autoridades locales para coordinar la primera respuesta ante la situación.

A través de sus redes sociales, la autoridad informó que ya se activaron las coordinaciones con los organismos correspondientes luego del desborde de la Quebrada Honda, registrado durante esta jornada en la comuna de Las Condes.

“Ya me comuniqué con la alcaldesa de Las Condes Catalina San Martín y el delegado Presidencial Germán Codina para hacer las coordinaciones con Senapred para la primera respuesta sobre el desborde de la Quebrada Honda”, señaló Pavez.

Senapred llama a seguir instrucciones y evacuar si es necesario

El director regional de Senapred hizo un llamado a la población a mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades ante la evolución de la emergencia.

“Recuerden hacer caso a la autoridad. Si hay alguna información a través de las autoridades de hacer evacuación, hacer caso”, enfatizó Muñoz.

La emergencia se encuentra en desarrollo, mientras los organismos correspondientes coordinan las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

https://t.co/sNIfSU1kcF — SENAPRED Región Metropolitana (@SenapredRM) October 8, 2026

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