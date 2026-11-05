Operativo antidrogas en Pequeña Caracas deja seis detenidos y decomiso de casi 10 kilos de marihuauna

05 nov. 2026 - 00:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una agrupación dedicada al tráfico ilícito de drogas en el sector conocido como Pequeña Caracas, en la comuna de Estación Central. El procedimiento terminó con seis personas detenidas y la incautación de distintas sustancias ilícitas.

La investigación fue desarrollada por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Cerrillos, a través de su equipo Modelo Territorial Cero (MT0), en coordinación con la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte.

De acuerdo con los antecedentes policiales, los imputados se dedicarían a comercializar y distribuir drogas, abasteciendo a distintos microtraficantes del sector.

PDI incautó casi 10 kilos de cannabis en Pequeña Caracas

La investigación permitió identificar dos inmuebles vinculados a la actividad ilícita: uno que presuntamente era utilizado para la venta y acopio de drogas, y otro destinado a la residencia de los investigados.

Con estos antecedentes, se concretaron órdenes judiciales de entrada y registro en ambos domicilios, donde se incautaron casi 10 kilos de cannabis, avaluados en más de $47 millones.

"Producto de este procedimiento gestado por los detectives de la Bicrim Cerrillos, se logró incautar más de 9 kilos, 500 gramos de cannabis, la cual estaba lista para ser comercializada y distribuida en la comuna Estación Central", explicó el prefecto Mauricio Fuentes Lagos, jefe de la Bicrim Cerrillos y Estación Central.

Además, se decomisaron 25 dosis de clorhidrato de cocaína, con un avalúo de $251.400, y sustancias de tipo MDA, equivalentes a 40 dosis y valoradas en más de $500 mil.

Un detenido tenía orden vigente de expulsión

Junto con las sustancias ilícitas, los detectives incautaron municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas digitales. Estos últimos elementos fueron avaluados en más de $3 millones.

La fiscal jefa de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte, Marcela Adasme, confirmó que los detenidos quedaron a disposición del Sexto Juzgado de Garantía de Santiago y serán formalizados por tráfico de drogas e infracción a la Ley de Control de Armas.

Respecto de los detenidos, el prefecto Fuentes indicó que cinco son ciudadanos colombianos y uno es chileno. Los primeros registraban antecedentes policiales previos y se encontraban en situación migratoria irregular, mientras que el imputado chileno no mantenía antecedentes en los registros de la PDI.

Además, uno de los ciudadanos extranjeros mantenía una orden administrativa de expulsión del territorio nacional, situación que fue notificada a la autoridad correspondiente para iniciar los procedimientos respectivos.

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